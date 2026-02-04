Не лякайтесь: виходити заміж у 14 дозволять не усім. Що конкретно пропонується у новому кодексі щодо "дитячих шлюбів"

Ранні шлюби хочуть дозволити в окремих випадках

У проєкті нового Цивільного кодексу (законопроєкт №14394), який наразі проходить обговорення в Комітетах Верховної Ради, міститься норма про можливість укладати шлюб з 14 років. Звісно, що у виняткових випадках.

"Телеграф" порівняв запропонований варіант кодексу з чинним і з’ясував, які ще країни дозволяють фактично дитячі шлюби і з яких причин.

Проєкт Цивільного кодексу України зареєстрований у ВР 22 січня 2026 року. Ініціаторами є спікер парламенту та правознавець Руслан Стефанчук, його заступник Олександр Корнієнко та ще три депутати – Олена Кондратюк, Микола Стефанчук та Іван Калаур. У пояснювальній записці наголошено: основна причина перегляду – необхідність створити сучасний, узгоджений кодекс, що відповідає практичним потребам громадян і бізнесу, а також забезпечує єдність приватного права.

Окремий блок норм стосується сімейного права. Автори підкреслюють кодекс базується на стандарті дитиноцентризму та принципі найкращих інтересів дитини. Останній "деталізовано як реально дієву юридичну конструкцію". А саме містить вимогу "негайності/розумного строку вирішення "дитячих" питань" і закріплює право дитини з чотирнадцяти років на безпосереднє звернення до суду за захистом своїх прав чи інтересів. Про це йдеться у тексті пояснювальної записки.

Пояснювальна записка. Скриншот

На цьому фоні особливо суперечливо виглядає норма, яка дозволяє укладати шлюб в тому ж віці – у 14 років (ст.1478 глави 94 Загальні приписи про шлюб). Проєкт передбачає, що суд може надати таке право неповнолітній дівчині, якщо вона завагітніє або народить дитину. На сьогодні такий дозвіл можуть отримати в судовому порядку тільки 16-річна особа і "якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам". При цьому звичайний шлюбний вік для жінки та чоловіка залишається 18 років.

Порівняння кодексів

В депутатському середовищі нова норма наразі не викликала заперечення, принаймні не була оформлена документальна. У висновку Комітету ВР з питань правової політики тільки зазначено, що проєкт Цивільного кодексу в цілому пройшов громадське обговорення, озвучені зауваження та пропозиції враховані. Тож в такому вигляді документ запропоновано внести до порядку денного 15 сесії IX скликання.

Натомість в соціальних мережах пропозицію ранніх шлюбів активно критикують. Хтось говорить про повернення у Середньовіччя і наводить аналогію з дитячими шлюбами в Афганістані. Хтось взагалі вважає, що зміни фактично узаконять педофілію. Адже вік сексуальної згоди в Україні встановлений – це як раз 16 років, і будь-які сексуальні дії з особою, яка не досягла цього віку, кримінально караються.

Критика ідеї про шлюби у 14 років. Скриншот

Критика ідеї про шлюби у 14 років. Скриншот

Критика ідеї про шлюби у 14 років. Скриншот

Варто відзначити, що дитячі шлюби як глобальну проблему відзначають міжнародні організації. Наприклад, ЮНЕСКО визначає шлюби, укладені до 18 років, як форму примусового шлюбу. У одному з досліджень зазначено, що основні загрози раннє заміжжя несе для дівчат, в тому числі через зменшення ймовірності продовжувати навчання. Також відзначається, що країни рухаються в бік підвищення шлюбного віку. Серед прикладів – Замбія, в якій у 2023 році встановили абсолютний мінімум для шлюбу – 18 років (до того з дозволу батьків дозволялось з 16 років, і для молодших — за рішенням суду). Болгарія, де у 2023 році скасували винятки, що давали дозвіл на одруження неповнолітніх від 16 років. Або Колумбія, де у 2025 скасували норму Цивільного кодексу, що дозволяла неповнолітнім старше 14 років вступати у шлюб з дозволу суду або батьків.

Відзначимо, що наразі Цивільний кодекс – це тільки проєкт і всі норми, зміну чи запровадження яких він передбачає – предмет дискусії. "Телеграф" відслідковуватиме, як розвиватимуться події з нормою щодо ранніх шлюбів.