"Что делал Суркис на воротах?" Болельщики жестко прошлись по "Динамо" после разгромного поражения

Киевский клуб пропустил 6 голов в еврокубке

В среду, 4 февраля, "Динамо" U-19 провело матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА сезона 2025/26. Соперником Бело-синих была мадридская команда "Атлетико".

Что нужно знать

Юноши "Динамо" разгромно проиграли "Атлетико"

Ворота киевской команды защищал сын Григория Суркиса

Болельщики раскритиковали Бело-синих

Встреча, проходившая в Анталье (Турция) на Mardan Stadium, завершилась со счетом 2:6 в пользу "Атлетико". Об этом сообщает "Телеграф".

Два гола за киевлян оформил 18-летний левый вингер Богдан Редушко. В сети похвалили игрока атаки, а вот главным антигероем встречи стал кипер Бело-синих Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса. Пользователи раскритиковали кипера, отметив, что после ухода Игоря Костюка в основную команду, "Динамо" U-19 разучилось обороняться.

Таким образом, евросезон для "Динамо" завершен. Еще в прошлом году основная команда киевлян провалила основной этап Лиги конференций, заняв 27-е место на этапе лиги. От Украины в еврокубках остался лишь донецкий "Шахтер", который сумел выйти в 1/8 финала ЛК.