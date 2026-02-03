Вигоріли 3 поверхи: що відомо про наслідки влучання дрона у будинок у Харкові (відео)

Удар був по одному з районів

Вдень 3 лютого ворог атакував Харків дронами "шахед". В результаті було зафіксовано попадання по житловому п’ятиповерховому будинку.

Що потрібно знати:

Внаслідок прильоту спалахнули деякі квартири

На місце виїхали підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги

Відомо про двух постраждалих

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє мер міста Ігор Терехов. За його словами, приліт був у Салтівському районі.

Пізніше він написав: "Влучання в житловий багатоповерховий будинок".

У соціальних мережах тим часом оприлюднюють перші кадри з місця події.

Як повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок ворожого удару БпЛА по Салтівському району Харкова спалахнули квартири у житловому багатоповерховому будинку. На місце влучення направляються підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

У пʼятиповерхівці вже вигоріло три верхні поверхи. Наразі відомо про двох постраждалих. Мешканці верхніх поверхів врятувалися.

Це не перший удар за цей день. До цього, ще об 11 годині ранку, Терехов у соцмережах писав про удар безпілотника "Блискавка" по Шевченківському району міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відбувається у Харкові після найбільшого удару по енергетиці у 2026 році.