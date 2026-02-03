Без світла й тепла: що відбувається в Харкові після найбільшого удару по енергетиці в 2026 році

Без опалення залишились понад сотні тисяч людей, ще більше — без світла

Під час нічної атаки на Україну росіяни три години поспіль били по Харкову, щоб пошкодити місцеву ТЕЦ. За даними міської влади пошкодження зазнали ТЕЦ-5 та електропідстанції "Харківська" та "Залютине" — оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Без тепла в місті залишилось 929 об'єктів, 853 — житлові будинки. Це понад 270 тисяч харківʼян у трьох районах без опалення. Ситуація складна, за словами мера міста Ігоря Терехова, обладнання сильно пошкоджене. Загалом в області 60% абонентів наразі без електропостачання, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Чи будуть вимикати світло в Харкові

В області діють графіки аварійних відключень. У будинках Харкова, де немає опалення, світло вимикати не будуть. Про це міська влада домовилася з урядом, щоб люди могли користуватися електрообігрівачами. З кількох областей до Харкова їдуть фахівці та обладнання, для стабілізації ситуації.

Одна з пошкоджених ТЕЦ в Україні/ Фото: Reuters

Що з опаленням в Харкові

Частина міста залишилася без тепла через масштабні руйнування критичної інфраструктури. "Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків", — зазначав Терехов, проте наголосив — енергетики та тепловики працюватимуть над якнайшвидшим ремонтом. І те, що з системи буде злита вода не означає, що опалення не буде до весни.

Де можна зігрітись та чи змінять комендантську годину

У Харкові працює 101 пункт незламності на базі шкіл, по області — 778 пунктів. Додатково розгортають понад 100 пунктів обігріву, 33 від ДСНС та партнерів та пункт незламності на базі потяга Укрзалізниці.

Пункт обігріву в Харкові/ Фото: Думка

Перший мобільний пункт обігріву в Харкові/ Фото: Думка

За даними ОВА, рішення про скорочення тривалості комендантської години наразі не прийняте, але це може змінитись до вечора."Для нас критичним буде, як я розумію, 15 година, далі – 18. Усе буде залежати від тих темпів стабілізації і ліквідації наслідків цієї атаки, і тоді вже будемо приймати, можливо, рішення. Можливо, сьогодні на кінець дня будемо збирати Раду оборони і ухвалювати певні рішення щодо терміну дії комендантської години", — зазначає Синєгубов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім Харкова та Києва, Росія атакувала й Вінниччину. Вибухи лунали в обласному центрі та в Ладижині. Частина області без світла.