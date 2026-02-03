Без світла й тепла: що відбувається в Харкові після найбільшого удару по енергетиці в 2026 році
-
-
Без опалення залишились понад сотні тисяч людей, ще більше — без світла
Під час нічної атаки на Україну росіяни три години поспіль били по Харкову, щоб пошкодити місцеву ТЕЦ. За даними міської влади пошкодження зазнали ТЕЦ-5 та електропідстанції "Харківська" та "Залютине" — оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня.
Без тепла в місті залишилось 929 об'єктів, 853 — житлові будинки. Це понад 270 тисяч харківʼян у трьох районах без опалення. Ситуація складна, за словами мера міста Ігоря Терехова, обладнання сильно пошкоджене. Загалом в області 60% абонентів наразі без електропостачання, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Чи будуть вимикати світло в Харкові
В області діють графіки аварійних відключень. У будинках Харкова, де немає опалення, світло вимикати не будуть. Про це міська влада домовилася з урядом, щоб люди могли користуватися електрообігрівачами. З кількох областей до Харкова їдуть фахівці та обладнання, для стабілізації ситуації.
Що з опаленням в Харкові
Частина міста залишилася без тепла через масштабні руйнування критичної інфраструктури. "Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків", — зазначав Терехов, проте наголосив — енергетики та тепловики працюватимуть над якнайшвидшим ремонтом. І те, що з системи буде злита вода не означає, що опалення не буде до весни.
Де можна зігрітись та чи змінять комендантську годину
У Харкові працює 101 пункт незламності на базі шкіл, по області — 778 пунктів. Додатково розгортають понад 100 пунктів обігріву, 33 від ДСНС та партнерів та пункт незламності на базі потяга Укрзалізниці.
За даними ОВА, рішення про скорочення тривалості комендантської години наразі не прийняте, але це може змінитись до вечора."Для нас критичним буде, як я розумію, 15 година, далі – 18. Усе буде залежати від тих темпів стабілізації і ліквідації наслідків цієї атаки, і тоді вже будемо приймати, можливо, рішення. Можливо, сьогодні на кінець дня будемо збирати Раду оборони і ухвалювати певні рішення щодо терміну дії комендантської години", — зазначає Синєгубов.
