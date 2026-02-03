"Поганий сигнал для мирних переговорів": головні заяви Рютте про обстріл, війну та підтримку НАТО (фото)

Марк Рютте назвав нічну атаку РФ однією з найпотужніших

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 3 лютого відвідав Україну. Серед іншого, він виступив з промовою у Верховній Раді та провів спільну з президентом Володимиром Зеленським пресконференцію.

Рютте в Києві зупинився на кількох питаннях, зокрема на обстрілі України, який стався вночі напередодні. Він назвав атаку однією з найбільш потужних за війну та наголосив, що це — поганий сигнал в переговорах.

Президент України цілковито готовий піти на угоду з росіянами, яка, звичайно, має бути прийнятною для обох сторін. Але, звичайно, це (атака, — ред.)підіймає питання, чи росіяни серйозно ставляться до цього. Я сподіваюсь, що вони серйозні, і Президент Сполучених Штатів робить все зі своєю командою, що вони можуть, щоби принести мир. І я хвалю їх за це, було зроблено великі зусилля. Але ця ніч — це був дуже поганий сигнал Марк Рютте, генеральний секретар НАТО

Зеленський також прокоментував атаку, зазначивши, що Росія фактично зірвала запропоновані США кроки деескалації після зустрічі в Абу-Дабі. За даними президента, обстріл став рекордним за кількістю балістичних ракет.

На пресконференції Рютте окремо зупинився на питання розподілу допомоги Україні між союзниками. Він зазначив, що наразі частина країн Альянсу переглядає запаси, щоб передати Україні додаткові ракети ППО.

Нам потрібен кращий розподіл тягаря всередині НАТО. Саме над цим ми працюємо. Ми знаємо, що деякі країни, як-от канадці, норвежці, німці, голландці та данці, а також норвежці, шведи разом із балтійськими країнами, роблять досить багато. У нас є інші країни, які також роблять відносно багато, як Словенія чи Бельгія, але загалом можна зробити більше. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО

Загалом, під час візиту в Україну Рютте також наголосив на тому, що 90% ракет для систем ППО надходить через програму закупівлі озброєнь PURL та 75% тих, що використовуються на фронті. Він зазначив, що НАТО продовжить працювати над цим механізмом.

Він також прокоментував, що Альянс вчиться в України та спільно з Україною працюють над виробленням певних видів озброєння. "Ми всі виграємо від цього співробітництва", — каже генсек НАТО.

Рютте торкнувся і тематики післявоєнної безпеки, зокрема зазначив, що після досягнення миру, Україну підтримають сили коаліції, будуть збройні сили, літаки та підтримка в морі. Зеленський на пресконференції також зупинився на цьому питанні. Він зазначив, що Україна має спільне бачення з партнерами щодо армії чисельністю 800 тис. військових, але критично потрібна міжнародна фінансова підтримка. За словами президента, ще одна ключова гарантія безпеки — членство України в ЄС, що є стратегічно важливішим за окремі пакети підтримки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що атака по Україні залишила без світла абонентів в Києві, на Вінниччині та в Харкові. В останньому місті оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня.