Сигнал Трампу? Братчук назвав справжню причину атак Росії перед переговорами

Експерт припускає, що дії Путіна можуть керуватися з Китаю

Росія завдала масованого удару по українській інфраструктурі в розпал морозів, атакувавши енергетичні об’єкти одразу в кількох регіонах. Цей крок став черговою демонстрацією силового тиску Москви та показав реальну ціну гучних заяв про "прориви" у переговорах і нібито досягнуті домовленості щодо деескалації.

Про це "Телеграфу" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Росія не вперше робить такі кроки, можливо це відбувається після консультацій з Пекіном, васалом якого вона є. Потужну атаку на енергетику України можна назвати черговим ляпасом Москви по репутації президента США Дональда Трампа, якій заявляв, що домовився з Путіним та хизувався проривами у переговорах.

"Так, ми побачили ці прориви з використанням бомбардувальників стратегічної авіації. Так проривали наше повітря, намагалися прорвати нашу повітряну оборону і на жаль є наслідки цих влучань і прильотів", – сказав Братчук.

Атаковано вісім областей, в який розташовані об'єкти енергетичної генерації або розподільчої генерації, тобто база енергоструктури нашої держави.

"Росія дуже добре вивчає зведення Гідрометцентру. Вони знали, що будуть морози, що треба бити саме зараз", – пояснив спікер.

Братчук зауважив: своїми діями Путін демонструє, що йому не можна вірити, він все одно намагатиметься тиснути силою.

"Він мордує Україну та потішається від того", – зазначив речник.

Росіяни живуть в іншій реальності, у парадигмі суцільних перемог, пояснив Братчук та додав, що адекватна людина не може вісім разів заявляти про окупацію Куп'янська, як це робить очільник Кремля.

"Очевидно, що Путіну треба показувати перемоги у цій війні. Він їх показує таким чином – ударами, вбивством цивільних і знищенням нашої інфраструктури", – резюмував він.

Нагадаємо, за даними ДТЕК, у ніч на 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року. Президент України Володимир Зеленський заявив, що роботу української делегації на переговорах щодо мирного врегулювання буде скориговано через цей удар держави-агресора.

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту у Київ назвав нічну атаку однією з найбільш потужних за війну та наголосив, що це — поганий сигнал в переговорах.