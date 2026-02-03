Надихнув Кличко та Тищенко: Рютте став героєм мемів після однієї фрази у Раді

Глава Альянсу порадував українців

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого візиту до Києва виступив у Верховній Раді. У ході своєї промови перед парламентом він промовив фразу, яка миттєво підірвала соцмережі.

Що потрібно знати:

Користувачі поспішили створювати жарти та меми після висловлювання Рютте

Старі курйозні фрази Кличка та Тищенка також спливли в мережі

Сурок теж став частиною мем-контенту за фразою Рютте

Так Рютте висловив підтримку українському народу, якому ця зима принесла чимало важких випробувань. Він сказав фразу: "Зима дуже довга, але весна прийде".

Одразу після цього користувачі почали активно створювати меми, як НАТО запроваджує "весняний режим" після довгої зими. У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найяскравіші жарти, якими переповнена мережа:

"Потужна допомога"

"А за вікном майже весна…" співав Рютте сьогодні в ВР"

Кретивні українці також порівняли Рютте з мером Києва Віталієм Кличком та народним депутатом Миколою Тищенком за рівнем курйозності фраз.

Так, наприклад, понад 10 років тому у мережі був популярний ролик, де Кличко закликав киян готуватися до зими:

"Я просив би всіх киян з особливою складовою звернутися до проблеми теплопостачання, підготовки до землі (зими)", — обмовився він.

Крім того, у нього була маса кумедних фраз:

"Сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити".

"Сьогодні в Києві холодно, як ніколи раніше. Холодніше було тільки вчора"

"У мене є два заступники, чотири з яких уже місяць лежать у Кабміні"

Промайнув у мемах і не менш відомий нардеп Микола Тищенко, який неодноразово ставав зіркою мережі через свої висловлювання. Його фрази також неодноразово ставали приводом для жартів. Наприклад, "Караван лає", "Залиште мені мої гроші", "Що не береш — все щось не працює" та багато інших.

Також до меми потрапив спецпосланець США Стів Уіткофф, який відвідавши Москву в грудні 2025 року для зустрічі з російським головою Володимиром Путіним, спробував чебуреки.

В одному з жартів засвітився навіть популярний в Україні бабак Тимка — перевірений інформатор про прихід весни.

