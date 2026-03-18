"Звільнити негайно!" Депутатка з Кривого Рогу потрапила до скандалу через висловлювання про дітей, що про неї відомо (відео)

Грубі слова пролунали під час нещодавньої відеоконференції

Депутат Дніпропетровської обласної ради Олена Чиркова дозволила собі скандальне висловлювання, назвавши дітей із генетичними захворюваннями "дебілами". Запис уже поширився соціальними мережами.

Відповідну заяву було зроблено депутатом під час відеоконференції, де обговорювали дофінансування Міжобласного центру медичної генетики та пренатальної діагностики ім. Веропотвеляна. Відео публікує Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг".

Грубі висловлювання були озвучені під час обговорення недофінансування НСЗУ вже два тижні центр не обстежує новонароджених через відсутність діагностичних систем. Серед новонароджених можуть бути діти зі спадковими захворюваннями, які потребують невідкладної діагностики та допомоги.

"Мета була така — підтримка державної програми, щоб у нас не було дебілів та інших", — висловилася депутат і порадила закладу підійти до питання самозабезпечення більш творче — найнявши креативного менеджера.

Тобто депутат спробувала пов’язати свої слова з державною програмою неонатального скринінгу, метою якої є виявлення спадкових захворювань у новонароджених та запобігання критичним наслідкам для здоров’я дітей. Зважаючи на все, вона хотіла сказати, що обстеження потрібні, щоб "діти росли здоровими", але зробила це вкрай некоректною та образливою формою, використовуючи слово "дебіли". Висловлювання Чиркової було присвячено проблемі фінансування та функціонування центру та "підтримці програми ранньої діагностики спадкових захворювань", але форма подачі була абсолютно нетолерантною.

У свою чергу, директор центру Микола Веропотвелян просив облраду виділити кошти, щоб урятувати заклад, а секретар бюджетної комісії Тетяна Чабанова пропонувала реорганізацію, якщо центр не розпочне самозабезпечення до травня.

У зв’язку зі скандальним висловом депутата, редакція "СВОЇ" має намір звернутися до комісії з депутатської етики щодо абсолютно нетолерантних висловлювань Олени Чиркової.

Реакція мережі

У соцмережах негативно відреагували на висловлювання Чиркової:

"Ганьба"

"Емпатія у жінки на висоті"

"Звільнити негайно"

Коментарі у соцмережах. Скріншот: Telegram

Коментарі у соцмережах. Скріншот: Telegram

Коментарі у соцмережах. Скріншот: Telegram

Коментарі у соцмережах. Скріншот: Telegram

Коментарі у соцмережах. Скріншот: Telegram

Олена Чиркова — що про неї відомо

Депутат із Кривого Рогу, вчений та підприємець.

Народилася 23 лютого 1960 року.

Навчалась у Дніпропетровському інституті інженерів транспорту (надалі – ДНУЗТ ім. Академіка Лазаряна) на інженера-математика.

5 років викладала математику та основи інформації у СПТУ №51 (зараз Дніпропетровський професійний залізничний ліцей) у Дніпрі та у гірничому інституті (зараз – НТУ "Дніпровська політехніка"), повідомляє "Інформатор".

3 роки працювала у ДІІТі за своєю спеціальністю. Після цього займалася науковими розробками, експертизами та інноваціями.

2002–2017: приватний підприємець — вирощування зернових та технічних культур, торгівля, роздрібний продаж книг та канцтоварів.

Кінець 90-х: директор підприємства КНВМП "АКС".

2001 : власниця київського ТОВ "Нафком" (торгівля паливом).

2010-2020: керівник ГО "Дніпропетровська міжрегіональна екологічна асоціація".

З 2014 року: директор компанії "Техноекологія".

З 2017 року: співзасновник (40%) ТОВ "НВП "Екоплюс" — виручка понад 8,5 млн грн; пов’язане з тендером на аналіз стану повітря у Кривому Розі.

З 2019 року: власниця та директор ТОВ "НВП "Промтехеко" — виручка майже 4,17 млн грн.

З 2021: співзасновник та директор ГО "Національна асоціація стратегічних аналітик"

Олена Чиркова. Фото: https://www.facebook.com/elena.cirkova.278741

Політична кар’єра:

2006-2007: помічниця народного депутата України від Партії регіонів Михайла Разгоняєва.

2006–2010 та 2010–2015: депутат Дніпропетровської облради від Партії регіонів.

2015: безуспішна спроба потрапити до облради від партії Соціалісти.

2020: обрана до облради від "ОПЗЖ"; представляє укрупнений Криворізький район.

Олена Чиркова. Фото: https://www.facebook.com/elena.cirkova.278741

Доходи та майно Олени Чиркової

Згідно з даними на порталі YouControl, у декларації депутата за 2025 рік зазначено, що їй належить квартира (81,2 м2), куплена у 2020 році.за200890 гривень. А також земельна ділянка (20 000 м2), придбана у 2020 році за 52 862 гривень.

У графі транспортних засобів зазначено, що Чирковій належить автомобіль Mitsubishi Outlander 2019 випуску. Машину було куплено у 2019 році за 571 500 гривень.

Заробітна плата депутата за рік становила 250 010 гривень.

Готівкою вона зберігає 74 000 доларів.

Дані декларації Олени Чиркової

