Корисні сніданки, солодощі та кава: на продуктах в "АТБ" зараз можна значно зекономити
Ви будете приємно здивовані цінами
Магазин "АТБ" знову оновив акції 18 березня. Цього разу можна купити багато товарів по знижці. В асортименті представлені як продукти харчування, так і побутова хімія, що дозволяє значно скоротити витрати на щотижневі закупки.
Акційні пропозиції триватимуть до 25 березня. "Телеграф" розповість детальніше про 10 найвигідніших позицій, на які варто звернути увагу.
Що купити в "АТБ" по акції
- Капсули для прання Ariel All-in-1 Pods (19 шт.) — справжній хіт тижня. Ціна впала на 47%: замість 598.40 грн вони коштують 315.00 грн.
- Пральний порошок Ariel Aqua Puder Color (2.25 кг) — пропонується зі знижкою 40%. Нова ціна становить 290.00 грн (стара ціна — 484.60 грн).
- Кава Nescafe Gold розчинна (280 г) — велика упаковка для поціновувачів бадьорого ранку дешевша на 40%. Тепер вона коштує 381.90 грн замість 636.50 грн.
- Пельмені "Три Ведмеді" Мішутка (0.65 кг) — знижка сягнула 45%. Придбати їх можна за 117.90 грн(замість 215.90 грн).
- Морозиво Magnat Raspberry Cheesecake (0.5 кг) — ідеальний десерт за пів ціни. Знижка 50% опустила вартість до 104.90 грн.
- Майонез "Оліс" Провансаль Столовий 67% (300 г) — базовий продукт для кухні став дешевшим на 40% і коштує лише 32.90 грн.
- Сир плавлений Molendam Vershkovyi (70 г) — невеликий перекус зі знижкою 38% обійдеться у 16.70 грн.
- Кранчі Dr. Benner з арахісом або какао (400 г) — корисний сніданок або перекус став дешевшим на 36%. Ціна — 50.90 грн.
- Насіння соняшника "Сан Санич" Преміум (100 г) — зі знижкою 40% пачка коштує 30.40 грн.
- Печиво "Своя лінія" Lucciani з апельсиновою начинкою (120 г) — солодке доповнення до чаю зі знижкою 30% за ціною 25.50 грн.
Скільки можна зекономити
Купуючи ці 10 товарів одним чеком, ви економите 934.80 грн.
Зважаючи на ажіотаж, деякі позиції можуть швидко зникати з полиць, тому варто завітати до найближчого супермаркету вже найближчими днями.
Раніше "Телеграф" писав, що в Novus продають кабачки по ціні мʼяса.