Скандал на ринку нерухомості: топменеджер Кличка продає історичну частину лікарні у Києві? (Фото)

Біографію готельєра Олексенка не оминули стороною земельні скандали

Колега братів Віталія та Володимира Кличка продає історичну будівлю у Києві. Колишню лікарню виставили на OLX за три мільйони доларів.

Першим про скандальний лот повідомив паблік "Диви Шо". За словами автора каналу, йдеться про будівлю, яка розташована поряд з Обласною клінічною лікарнею у Шевченківському районі міста.

Будівлю було виставлено на продаж 14 березня під назвою "Історичний маєток медичного спрямування".

Площа будівлі: 2186 кв.

Площа ділянки: 28 соток

3 поверхи. Нежитловий фонд

Автономні поверхи, кабінетна система

Виконано частковий ремонт (ж/б перекриття, нова покрівля та вікна)

Транспортна доступність — метро Лук’янівська — 4 зупинки.

Ціна — 140 195 148 гривень (~3 200 000 доларів).

Варто зазначити, що 18 березня оголошення про продаж було видалено.

Як з’ясував "Телеграф", будівля є колишнім офтальмологічним корпусом, який з 2013 року знаходиться у власності ТОВ "ДЖИВАКА". Ця компанія орендує землю під ним з 2017 року.

У коментарях під постом автора "Диви Шо" користувачі також впізнали в будівлі онкодиспансер, який розташований поряд з діючими корпусами.

Згідно з інформацією сайту YouControl, власником ТОВ "ДЖИВАКА" є Руслан Олексенко. Він відомий як топменеджер готельно-розважального бізнесу братів Віталія та Володимира Кличка.

Є засновником та керуючим партнером компанії DEOL (девелоперська та керуюча компанія у сфері комерційної нерухомості).

Олексенко публічно виступав як партнер Володимира Кличка (готель "11 Mirrors").

"Володимир Кличко та Руслан Олексенко продовжують розвивати свій спільний проєкт — київський дизайн-готель 11 Mirrors. Тепер на його даху з’явився ресторан-бар, створений у партнерстві з World Class", — писало в 2018 році видання jetsetter і публікувало фото з відкриття ресторану.

Біографію забудовника не оминули земельні скандали. Один із таких спалахнув у 2019 році, коли фірма Олексенко стала власником 3 гектарів на березі Дніпра, які, як писало видання "Наші гроші", було незаконно виведено з держвласності.

Йдеться про ділянку у селі Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області. Незаконність виведення землі з власності держави тоді визнав суд, проте термін для її повернення державі вже минув. Після судового процесу 19 червня власником ділянки 3,05 га стала компанія "Оксамитовий Берег", створена за кілька днів до цього. Засновниками фірми були Руслан Олексенко та Євген Лузан, який є і керівником (до нього директоркою була Галина Пилипенко).

