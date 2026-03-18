Багата, успішна і має цікаве громадянство: як виглядає донька головного кремлівського брехуна Лаврова

Жінка має гарну освіту та веде непублічний спосіб життя

Сергій Лавров – міністр закордонних справ Росії вже понад 20 років. Він відомий як вірний слуга Путіна, який служить його режиму і є рупором російської пропаганди. Про особисте життя Лаврова, незважаючи на публічність його посади, відомо небагато. Він все життя одружений з жінкою на ім’я Марія, з якою виростив єдину дочку Катерину.

"Телеграф" розповідає, що відомо про доньку Лаврова, чим вона займається і за кого вийшла заміж.

Родина Лаврова. Фото: росЗМІ

Катерина Винокурова – що про неї відомо?

Катерина Винокурова народилася у Нью-Йорку 3 квітня 1982 року. На той час її батько працював у радянському представництві при ООН. По праву народження вона одразу отримала громадянство США. Крім того, дочка Лаврова має і громадянство Росії.

Катерина здобула хорошу освіту за кордоном. Вона закінчила школу на Манхеттені, потім вступила до престижного Колумбійського університету, де вивчала політологію. Після цього дочка дипломата також здобула ступінь магістра з економіки London School of Economics.

Катерина Винокурова – дочка Лаврова. Фото: відкриті джерела

Незважаючи на американське громадянство, дочка Лаврова повернулася до Росії. Вона не стала будувати кар’єру у політиці, а зайнялася бізнесом у сфері мистецтва. Катерина — засновниця компанії Smart Art, яка займається просуванням сучасних російських художників, організацією виставок та розвитком арт-ринку.

Крім того, вона близько 10 років була директором у російському відділенні найбільшого аукціонного дому Christie’s. Весь цей час вона займалася продажем антикваріату та предметів мистецтва.

Донька Лаврова має американське громадянство. Фото: відкриті джерела

У 2008 році дочка Лаврова познайомилася і вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Винокурова. Він має серйозний капітал в РФ і входить до кола наближених до Путіна олігархів.

Відомо, що Винокуров — топ-менеджер TPG Capital, Morgan Stanley, "Суми" та Альфа-груп. У 2017 році він став співвласником інвестиційної компанії "Марафон груп", яка керує його активами через "Марафон фарму".

Катерина Винокурова народила чоловікові двох дітей. Фото: росЗМІ

Катерина після заміжжя взяла прізвище чоловіка і стала Винокуровою. У пари народилося двоє дітей — син та донька.

Варто зазначити, що під час повномасштабної війни Росії проти України дочка Лаврова та її чоловік перебувають під міжнародними санкціями низки західних країн (включаючи США, Велику Британію та ЄС).

Катерина та Олександр Винокурови. Фото: росЗМІ

