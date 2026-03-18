"Будують ракету для польотів на Марс": як українці відреагували на підвищення тарифів lifecell та "Київстар"

Витрати українців на мобільний зв’язок зростуть

Одні з найпопулярніших мобільних операторів України планують підняти вартість своїх послуг. Абоненти lifecell та "Київстар" змушені будуть платити більше за тарифні плани.

Підвищення стосується одразу кількох популярних пакетів, і в окремих випадках різниця у вартості сягатиме від 50 до понад 100 гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті lifecell та в одному з Telegram-каналів.

Що потрібно знати:

Нові ціни стануть чинними з кінця березня та 2 квітня 2026 року

Більше платитимуть користувачі популярних тарифів

Вартість може зрости на 50 — 100 гривень

"Радісна" звістка

Абоненти мобільного оператора України lifecell почали отримувати SMS з повідомленнями про збільшення вартості тарифів 18 березня 2026 року. Нові ціни почнуть діяти вже з 2 квітня.

Повідомлення абонентам lifecell. Фото "Телеграф"

Нові тарифи lifecell

Представники технічної спільноти ринку телекомунікацій "MZU — Мобільний Зв'язок України" оприлюднили в Telegram вірогідну вартість нових тарифних планів оператора. За твердженням аналітиків, здорожчання стосуватиметься лише архівних пакетів послуг, тобто закритих для нових підключень.

"Просто Лайф":

стандартна ціна — 320 замість 210 грн/місяць;

номер ідентифіковано або персоніфіковано — 270 замість 180 грн/місяць;

номер перенесено в мережу lifecell — 200 замість 120 грн/місяць;

"Вільний Лайф":

стандартна ціна — 500 замість 425 грн/місяць;

номер ідентифіковано або персоніфіковано — 450 замість 375 грн/місяць;

номер перенесено в мережу lifecell — 300 замість 240 грн/місяць.

"Смарт Лайф":

стандартна ціна — 400 замість 300 грн/місяць;

номер ідентифіковано або персоніфіковано — 350 замість 250 грн грн/місяць;

номер перенесено в мережу lifecell — 270 замість 160 грн/місяць.

"Жара Лайт" подорожчає до 275 замість 195 грн/місяць.

Варто зазначити нити, що від мобільного оператора не було офіційного підтвердження змін. Оператор ймовірно повідомить абонентів про нововведення шляхом телефонних сповіщень.

Зміни тарифів lifecell. Інфографіка Телеграф

Як відреагували в мережі

Користувачі однієї з соцмереж не надто доброзичливо зустріли такі новини. Багато хто скаржився на якість зв'язку та мобільного інтернету, особливо під час відключень.

"Мені сподобалось "ми підіймаємо тарифи, щоб підтримати українців";

"Обличчя тих, хто перейшов з Водафона і Київстара до Лайф, бо там дешевше";

"А що не так? Підняти тарифи-люди будуть менше в телефонах сидіти-більше живого спілкування. Хіба не підтримка?)";

"Прикривають свою бездіяльність підвищенням тарифів — бо дуже хочеться гарно жити і отримувати гарну зарплатню під час війни, і начебто це зумовлене енерговитратами та встановленням нового обладнання. Брехуни"- пишуть користувачі.

Коментарі користувачів

Підвищення тарифів Київстар

ЗМІ повідомляють, що абоненти найбільшого мобільного оператора України "Київстар" також почали отримувати SMS із повідомленнями про зміну вартості тарифів. Нові ціни почнуть діяти вже з кінця березня. У середньому абонплата може зрости орієнтовно на 50 гривень.

Що пишуть українці

Цю новину сприйняли з гумором. Люди почали жартувати, що з таким цінами "Київстар" зможе "збирати ракету на Марс".

"Баба з пенсією у дві к ставить лайк. Чверть пенсії віддати, щоби подзвонити на старості літ своїм друзям старим";

"Зв'язок тільки для депутатів";

"Щомісячні флешмоби з цими підвищеннями притомили вже".

"Водофон ще до зими оперативно подвоїли ціни на тарифи, пишаюся своїм оператором";

"Перемога близько";

"Це добре. Рухаємося до успіху та багатства, але обмеженим колом осіб";.

"За тиждень — Київстар будує ракету для польотів на Марс";

"Тільки ж підвищили і знов((((";

"Вони свої супутники дизелем заправляють?"", — пишуть користувачі.

Коментарі користувачів

