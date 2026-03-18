"Будують ракету для польотів на Марс": як українці відреагували на підвищення тарифів lifecell та "Київстар"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Витрати українців на мобільний зв’язок зростуть
Одні з найпопулярніших мобільних операторів України планують підняти вартість своїх послуг. Абоненти lifecell та "Київстар" змушені будуть платити більше за тарифні плани.
Підвищення стосується одразу кількох популярних пакетів, і в окремих випадках різниця у вартості сягатиме від 50 до понад 100 гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті lifecell та в одному з Telegram-каналів.
Що потрібно знати:
- Нові ціни стануть чинними з кінця березня та 2 квітня 2026 року
- Більше платитимуть користувачі популярних тарифів
- Вартість може зрости на 50 — 100 гривень
"Радісна" звістка
Абоненти мобільного оператора України lifecell почали отримувати SMS з повідомленнями про збільшення вартості тарифів 18 березня 2026 року. Нові ціни почнуть діяти вже з 2 квітня.
Нові тарифи lifecell
Представники технічної спільноти ринку телекомунікацій "MZU — Мобільний Зв'язок України" оприлюднили в Telegram вірогідну вартість нових тарифних планів оператора. За твердженням аналітиків, здорожчання стосуватиметься лише архівних пакетів послуг, тобто закритих для нових підключень.
"Просто Лайф":
- стандартна ціна — 320 замість 210 грн/місяць;
- номер ідентифіковано або персоніфіковано — 270 замість 180 грн/місяць;
- номер перенесено в мережу lifecell — 200 замість 120 грн/місяць;
"Вільний Лайф":
- стандартна ціна — 500 замість 425 грн/місяць;
- номер ідентифіковано або персоніфіковано — 450 замість 375 грн/місяць;
- номер перенесено в мережу lifecell — 300 замість 240 грн/місяць.
"Смарт Лайф":
- стандартна ціна — 400 замість 300 грн/місяць;
- номер ідентифіковано або персоніфіковано — 350 замість 250 грн грн/місяць;
- номер перенесено в мережу lifecell — 270 замість 160 грн/місяць.
"Жара Лайт" подорожчає до 275 замість 195 грн/місяць.
Варто зазначити нити, що від мобільного оператора не було офіційного підтвердження змін. Оператор ймовірно повідомить абонентів про нововведення шляхом телефонних сповіщень.
Як відреагували в мережі
Користувачі однієї з соцмереж не надто доброзичливо зустріли такі новини. Багато хто скаржився на якість зв'язку та мобільного інтернету, особливо під час відключень.
"Мені сподобалось "ми підіймаємо тарифи, щоб підтримати українців";
"Обличчя тих, хто перейшов з Водафона і Київстара до Лайф, бо там дешевше";
"А що не так? Підняти тарифи-люди будуть менше в телефонах сидіти-більше живого спілкування. Хіба не підтримка?)";
"Прикривають свою бездіяльність підвищенням тарифів — бо дуже хочеться гарно жити і отримувати гарну зарплатню під час війни, і начебто це зумовлене енерговитратами та встановленням нового обладнання. Брехуни"- пишуть користувачі.
Підвищення тарифів Київстар
ЗМІ повідомляють, що абоненти найбільшого мобільного оператора України "Київстар" також почали отримувати SMS із повідомленнями про зміну вартості тарифів. Нові ціни почнуть діяти вже з кінця березня. У середньому абонплата може зрости орієнтовно на 50 гривень.
Що пишуть українці
Цю новину сприйняли з гумором. Люди почали жартувати, що з таким цінами "Київстар" зможе "збирати ракету на Марс".
"Баба з пенсією у дві к ставить лайк. Чверть пенсії віддати, щоби подзвонити на старості літ своїм друзям старим";
"Зв'язок тільки для депутатів";
"Щомісячні флешмоби з цими підвищеннями притомили вже".
"Водофон ще до зими оперативно подвоїли ціни на тарифи, пишаюся своїм оператором";
"Перемога близько";
"Це добре. Рухаємося до успіху та багатства, але обмеженим колом осіб";.
"За тиждень — Київстар будує ракету для польотів на Марс";
"Тільки ж підвищили і знов((((";
"Вони свої супутники дизелем заправляють?"", — пишуть користувачі.
