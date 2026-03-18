Чи є в Україні "свій" Везувій: сейсмолог пояснив, наскільки можливі руйнівні землетруси та виверження

Попри велику кількість активних зон, потужні катаклізми в Україні майже неможливі

На території України є кілька сейсмічно активних поясів. Саме тому час від часу відбуваються землетруси, але їхня потужність навряд чи може спричинити катастрофічні руйнування.

Також ці явища не становлять прямої загрози життю людей. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів директор Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, кандидат фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, сейсмолог Олександр Кендзера.

Чи можуть прокинутись "сплячі" вулкани?

За словами науковця, зараз реальної загрози виверження сплячих вулканів в Україні немає. Проте нічого не гарантує, що така загроза не може виникнути в майбутньому.

"На Закарпатті протягнувся вулканічний хребет з гір Тупий, Кук, Бужора, Анталовецька Поляна. Замок Паланок стоїть в Мукачево на згаслому вулкані. Але, такої ситуації як в Везувієм в Італії в Україні нема й не буде. А невеличкі землетруси, пов'язані зі зміною рельєфу, з особливістю тектоніки, з вивітрюванням були й будуть в майбутньому. Але такі землетруси, як правило, не викликають нічого, крім інженерних якихось аварій. Одним словом, в Україні є декілька активних поясів. До тих поясів землетруси Карпат і Підкарпаття не відносяться", — сказав Кендзера.

Олександр Кендзера. Фото УНІАН

Він пояснив, що в таких геологічних умовах як в Україні землетруси обов'язково будуть. Але вони не здатні викликати масштабні руйнівні наслідки.

"Старуня та Гвізд — це відомі вулкани, що в основному викидають гарячу грязь, яку можна використовувати в медицині. Ні тектоніка, ні наявність швидких переміщень тектонічних блоків не властива для цієї частини земної кори. І в такому випадку можемо говорити, що землетруси були й будуть, але вони не можуть бути такими великими, щоб загрожувати людям. Тому що випадкове збурення в тому чи іншому місці тектонічної активності може, звичайно, привести до дуже неприємних наслідків, але це настільки рідкісне явище, що воно в картах загального і детального сейсмічного реєстрування не фігурує", — зазначив науковець.

Вулкан Старуня на мапі

В Старуні можна побачити постійно палаючий газовий фонтан. Фото andy-travel.com.ua

Грязевий кратер в Старуні. Фото andy-travel.com.ua

За його словами, термальні джерела в Берегові на Закарпатті навряд чи колись стануть причиною для активізації вулканів в Україні. Там ймовірні землетруси, але не великої сили та інтенсивності.

"Це може бути активні в тектонічному відношенні території Передкарпаття, самі Карпати, а Закарпаття тим більше. І всюди там можуть бути землетруси, але землетруси невеликі, які напряму людям не загрожують", — сказав Кендзера.

Олександр Кендзера. Фото НАН України

Чи небезпечний вулкан Карадаг?

Він додав, що навіть сплячий вулкан Карадаг у Криму не становить велику загрозу. Але зумовлені його активністю землетруси можуть бути небезпечними.

"Землетруси, які відбуваються в Криму, належать до потужного сейсмоактивного поясу планети. А вулкан Карадаг, що в Криму, він хоч і великий, і у 1927 році, струхнув все побережжя, зруйнував декілька важливих будинків, але він був слабший, ніж землетруси, які виникають навколо Тихоокеанського вогняного кільця. В зоні Вранча, що звісно ближче до України, виникають час від часу землетруси. В минулому столітті таких землетрусів було п'ять, їх віднесли до землетрусів середньої потужності", — пояснив Кендзера.

Сплячий вулкан Карадаг. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, що сто років тому Крим суттєво постраждав від землетрусу. Дані історичних спостережень показують — невдовзі він може повторитись. В зоні ризику — прибережні райони Чорного моря, зокрема в Україні — Одещина, Миколаївщина, Херсонщина і власне Крим.