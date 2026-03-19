До вас може "прилипнути" нещастя: що категорично не можна робити у свято 19 березня

Катерина Любимова
Церковне свято 19 березня
Не варто 19 березня ігнорувати основні традиції та заборони

У четвер, 19 березня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святих мучеників Хрісанфа та Дарії. За старим стилем це свято припадало на 1 квітня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"

Святі мученики Хрісанф і Дарія — християнські святі, подружжя, яке прийняло мученицьку смерть за віру у II столітті. Їх вшановують за стійкість і відданість Христу.

Що можна робити 19 березня:

  • Сьогодні звертаються з молитвами до святих Дар’ї та Хрісанфу, просять про збереження любові та вірності в сім’ї, про здоров’я рідних та про допомогу у вихованні дітей;
  • Господині цього дня готували смачний пиріг та запрошували гостей. Вважалося, що це принесе успіх у будинок;
  • 19 березня – вдалий день для лікування, операцій та будь-яких медичних процедур.
Традиції та заборони 19 березня

Що не можна робити 19 березня:

  • Цього дня не можна думати про погане, щоб не "забруднитись" негативом;
  • Категорично забороняється розпочинати важливі нові справи — вони можуть закінчитися невдачею та бідами;
  • Не можна руйнувати гнізда птахів і рубати дерева, де вони облаштувалися. Також заборонено різати на м’ясо свійську птицю;
  • Сьогодні важливо бути акуратними, уникати брудного одягу та взуття, щоб не "заплямувати" себе;
  • Не варто у цей день сваритися та не виявляти злість, бо негативні емоції можуть "прилипнути" та залучити нещастя;
  • Не позичайте чужі речі та гроші — це може призвести до фінансових втрат.

