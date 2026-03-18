Похолодання затримається надовго? Якої погоди чекати киянам до кінця тижня

Завтра у Києві очікується невеликий дощ

Кінець березня виявиться у Києві дощовим, але похолодання затримається ненадовго. Наприкінці цього тижня погодні умови трохи покращаться.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в ніч на четверг, 19 березня, стовпчики термометра опустяться до 0…+2 градусів, а вдень температура підніметься до +5…+7 градусів. Подекуди очікується невеликий дощ.

Погода в Києві на 19 березня

У п’ятницю, 20 березня, у Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі температура становитиме 0...+2 градуси, а вдень прогріється до +8...+10 градусів. Опадів не прогнозують.

Погода в Києві на 20 березня

У ніч на суботу, 21 березня, суттєвих змін у прогнозі не буде. Температура повітря залишиться у такому ж діапазоні.

Погода в Києві на 21 березня

У неділю, 22 березня, вночі температура підніметься до +3…+1 градуса, а вдень становитиме +6…+8 градусів. Синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями, але без дощів.

Подібним прогнозом поділився сайт Ventusky. На вихідних, 21-22 березня, вночі температура опуститься до +1 градуса і це будуть найхолодніші ночі. Але з понеділка, 23 березня, розпочнеться поступове повернення тепла.

Погода у Києві з 19 по 22 березня

