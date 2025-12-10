Мудрик знову потрапив у скандал: справа дійшла до суду

Українець потрапив у неприємну історію

Лівий вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик опинився в епіцентрі скандалу у Британії. Українець знову порушив правила дорожнього руху.

Мудрик порушив кілька правил дорожнього руху

У суді Михайло визнав свою провину

Гравця відсторонено від футболу через допінг-скандал

Поліція Західного Лондона зупинила Мудрика через надмірно затемнене тонування вікон. Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, правоохоронці запримітили BMW з українськими номерами та занадто темним склом. Поліцейські дізналися, що Мудрик уже був позбавлений прав водія за перевищення швидкості, а перевірка скла показала, що вони не пропускають достатньо світла.

У результаті справа дійшла до суду. Адвокат Мудрика Деніел Хіггінс заявив, що Михайло сів за кермо, бо його шофер не міг відвезти його на тренування. Представник футболіста додав, що гравець, який отримує 97 000 (близько 5,5 млн грн) фунтів стерлінгів на тиждень, "не думав" і пережив "важкий рік".

Мудрик визнав себе винним в керуванні автомобілем без прав водія та страховки на трасі A4 у західному Лондоні 2 жовтня. Він також визнав себе винним у використанні транспортного засобу, який міг становити небезпеку.

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. Орієнтовно гравцю загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації. Проте існує варіант, за якого Михайло може допомогти збірній України у відборі на ЧС-2026.