Російська фігуристка оскандалилася у Німеччині: довелося вибачатися (відео)
Росіянка вирушила до Німеччини на лікування
Російська фігуристка Аліна Горбачова зізналася, що їй страшно у Німеччині. 18-річна спортсменка вирушила до країни ЄС на лікування.
Що потрібно знати:
- Фігуристка вирушила до Німеччини, щоб вилікувати травмоване коліно
- Росіянка поскаржилася на "групу п’яних турків та арабів"
- Через деякий час спортсменка вибачилася
Відповідний коментар фігуристка розмістила в telegram. Спортсменка заявила, що її "злякав натовп п’яних турків та арабів". Крім того, вона зазначила, що "в Німеччині дозволені наркотики", хоча місцеві закони забороняють зберігання та розповсюдження заборонених речовин.
Хлопці, я вам зараз таке розповім! Ми виходили з метро – нам назустріч йшов якийсь натовп турків п’яних. Ми так сильно злякалися! Побігли назад, доїхали на вокзалу та викликали таксі. Загалом тут так багато турків, арабів. Дуже страшно, набагато страшніше, ніж у Москві.
Ще у Німеччині дозволені наркотики, і тут так багато неадекватних людей. Дуже стрьомно.
Після розголосу фігуристці довелося вибачатися за свої слова. Аліна заявила, що просто неправильно висловила свої думки.
Доброго дня. Я побачила, що один із моїх постів викликав сильну реакцію в інтернеті. Я не хотіла образити жодну з національностей.
Я чудово розумію, що неправильно поводитися можуть представники всіх країн. Перепрошую у турків та арабів за свої необережні висловлювання. Я була дуже перелякана і неправильно висловила думки.
Довідка : Аліна Горбачова виступає в одиночному катанні. Фігуристка здобула "бронзу" на чемпіонаті РФ-2025, виграла "срібло" на Кубку Росії та "золото" на чемпіонаті РФ-2023 серед юніорів.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити Росію до Олімпіади-2026 за тими ж правилами, що діяли на Іграх у Парижі. У фігурному катанні Росії пом’якшили санкції. На першому ж турнірі після повернення російських фігуристів стався скандал.