Российская фигуристка оскандалилась в Германии: пришлось извиняться (видео)
Россиянка отправилась в Германию на лечение
Российская фигуристка Алина Горбачева призналась, что ей страшно в Германии. 18-летняя спортсменка отправилась в страну ЕС на лечение.
Что нужно знать:
- Фигуристка отправилась в Германию, чтобы вылечить травмированное колено
- Россиянка пожаловалась на "группу пьяных турок и арабов"
- Спустя некоторое время спортсменка извинилась
Соответствующий комментарий фигуристка разместила в telegram. Спортсменка заявила, что ее "испугала толпа пьяных турков и арабов". Кроме того, она отметила, что "в Германии разрешены наркотики", хотя местные законы запрещают хранение и распространение запрещенных веществ.
Ребят, я вам сейчас такое расскажу! Мы выходили из метро – нам навстречу шла какая-то толпа турков пьяных. Мы так сильно испугались! Побежали обратно, доехали до вокзала и вызвали такси. Вообще тут так много турков, арабов. Очень страшно, намного страшнее, чем в Москве.
Еще в Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно.
После огласки фигуристке пришлось извиняться за свои слова. Алина заявила, что просто неправильно выразила свои мысли.
Добрый день. Я увидела, что один из моих постов вызвал сильную реакцию в интернете. Я не хотела обидеть никакую из национальностей.
Я прекрасно понимаю, что неправильно себя вести могут представители всех стран. Прошу прощения у турков и арабов за свои неосторожные высказывания. Я была сильно испугана и неправильно выразила мысли.
Справка: Алина Горбачева выступает в одиночном катании. Фигуристка завоевала на "бронзу" на чемпионате РФ-2025, выиграла "серебро" на Кубке России и "золото" на чемпионате РФ-2023 среди юниоров.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить Россию к Олимпиаде-2026 по тем же правилам, которые действовали на Играх в Париже. В фигурном катании России смягчили санкции. На первом же турнире после возвращения российских фигуристов произошел скандал.