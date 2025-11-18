Молода конкурентка Кабаєвої зганьбилася на Першому каналі: у Путіна навчилася?

Фігуристка використала жаргон в етері головного каналу РФ

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліна Загітова в етері Першого каналу РФ посперечалася з фігуристом Петром Гуменником. Все б нічого, але фігуристка билася об заклад на "підсрачники".

Що потрібно знати:

Загітова записала влог для Першого каналу на етапі Гран-прі Росії з фігурного катання в Москві

Фігуристка посперечалася з Гуменником на підсрачники

У мережі розкритикували й спортсменку, і федеральний канал

Відповідне відео Перший канал розмістив на своєму телеграм-каналі. Дані кадри викликали критику у мережі.

– Хочеш посперечаємось? Ти кажеш, що все зробиш, а я теж сподіваюся, що ти все зробиш, але якщо не зробиш, я тобі два підсрачники, а якщо зробиш, я тобі один підсрачник. Достатньо рівноцінно, я вважаю. Ти можеш запропонувати свою альтернативу, – сказала Загітова.

– Ну, підсрачники звучать привабливо. Давай на них зупинимося, – наголосив Гуменник.

У мережі розкритикували Загітову та Перший канал за подібну поведінку. Один із користувачів зазначив, що Аліна працює на головному федеральному каналі країни лише через зв’язки. Загітову з 2021 року пов’язують із президентом РФ Володимиром Путіним, називаючи головною конкуренткою Аліни Кабаєвої. До речі, Путін останнім часом почав частіше переходити на "жаргон гопника".

Нагадаємо, Загітова отримала колосальні гроші з бюджету Татарстану на будівництво школи з фігурного катання у Казані. 2024 року фігуристка публічно підтримала Путіна, після чого отримала роботу на Першому каналі, хоча їй явно не вистачає навичок для цього.