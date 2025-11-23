Російський фігурист зганьбився у прямому етері (відео)

Партнерка спортсмена отримала критику замість слів підтримки

Російський фігурист Олександр Галлямов публічно розкритикував свою партнерку Анастасію Мішину після провалу на етапі Гран-прі Росії в Омську. Момент потрапив у пряму трансляцію.

Що потрібно знати:

Галлямов та Мішина зірвали підтримку, пара посіла друге місце

Олександр публічно нагрубив партнерці

Фігуриста розкритикували у мережі

Інцидент стався в кімнаті Kiss & Cry (кімната, де фігуристи чекають на оцінки). Галлямов переклав провину за невдалий прокат на Мішину, повідомляє Sports.ru.

Якогось моменту Олександр почав публічно критикувати Анастасію. Цікаво, що Галлямов другий етап поспіль не зміг підняти Мішину на елементі. Подібне сталося тиждень тому на етапі Гран-прі у Казані.

Класно, правда? От і думай, чи ти хочеш далі ганьбитися. Я взагалі шокований. Олександр Галлямов

У мережі розкритикували Галлямова за подібну "підтримку" партнерки. Один із користувачів назвав фігуриста "хамом".

Після короткої програми Мішина та Галлямов лідирували на турнірі, але після довільної програми фінішували другим.

Нагадаємо, Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) дозволила російським фігуристам відбиратися на Олімпійські ігри-2026, щоправда, лише в одиночному катанні та в нейтральному статусі. До речі, на кваліфікаційному турнірі в Китаї ISU потрапив у скандал. Пресслужба організації опублікувала у соцмережах відео виступи росіянина під українську пісню.