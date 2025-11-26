Український сумоїст увійшов у історію

Спортсмен підвищився у класі

У середу, 26 листопада, український сумоїст Аонішікі Арата (справжнє ім’я – Данило Явгусишин) отримав ранг озекі. Це досягнення підкорилося українцю вперше в історії.

Що потрібно знати:

Явгусишин виграв Кубок імператора у Японії

Після історичного досягнення українця підвищили у ранзі

Данило став першим українцем в історії в ранзі озекі

Про це повідомила Японська асоціація сумо на своєму офіційному сайті. Данило був підвищений у званні з секівакі (3-й за значущістю ранг у сумо) до озекі (другий за значущістю ранг у сумо).

З гордістю повідомляємо, що за підсумками спеціального засідання ради директорів секівакі Аонішікі (клуб Ajigawa Stable) було підвищено до звання озекі. Японська асоціація сумо

Довідка:

Ранг озекі за вагомістю поступається лише рангу йокодзуни. Щомісячна зарплата озекі від Японської асоціації сумо становить 2,5 мільйона єн (близько 700 тисяч грн). Це значно більше, ніж зарплата борців нижчих рангів. Крім щомісячної платні озекі мають інші преференції. Ранг озекі може бути втрачено після двох невдалих турнірів (коли поразок більше, ніж перемог).

Данило Явгусишин родом із Вінниці. Він узяв собі псевдонім Аонішікі Арата у Японії. Аонішікі означає "Блакитний" — відсилка до прапора України. Арата означає спокій. Крім того, українець узяв першу частину псевдоніма на честь свого тренера — Амінісікі, а другу частину — на честь Арата Яманаки, який дав притулок Данилу після переїзду до Японії.

Як бореться Аонішікі

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Явгусишин заявив про намір отримати японське громадянство. Данило скликав пресконференцію, на якій відмовився говорити про війну в Україні, зазначивши, що він сумоїст і хоче говорити виключно про сумо. У листопаді 2025 року Аонішікі виграв Кубок імператора, перемігши на престижному турнірі з дзюдо у Фукуоці (Японія).