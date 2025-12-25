Плющенко став копією Путіна: справа не лише у невдалій пластиці (фото)

Російський чемпіон став двійником Путіна не лише зовні

Фігурист, дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко викинув фразу президента Росії Володимира Путіна, говорячи про скандальну ситуацію з фігуристкою Оленою Костильовою. Колишній спортсмен із РФ, ймовірно, хоче бути схожим на главу Кремля.

Що потрібно знати

Плющенко зробив пластичну операцію

У мережі відзначили схожість фігуриста із главою Кремля

Колишній спортсмен тепер заговорив фразами президента Росії

У коментарі для "Р-Спорт" фігурист заговорив про "червоні лінії", які перейшли батьки дівчинки. Між Плющенком і матір’ю юної спортсменки спалахнув грандіозний скандал, який завершився відходом фігуристки зі школи Євгена.

Ми не відмовлялися від фігуристки і не зрікалися її. Так склалися обставини, що рішення ухвалювали батьки Олени. Ми довго намагалися знайти компроміс, але хочеться виходити на тренування із позитивним настроєм. Особливо коли працюєш із маленькою дівчинкою, настрій якої треба враховувати. Батьки Костильової перейшли усі червоні лінії. Євген Плющенко

У мережі наголосили, що Плющенко використав фразу "червоні лінії". Це словосполучення часто говорить Путін, і воно вже стало мемом на кшталт знаменитого "останнє китайське попередження".

Путін любить використовувати у своїх заявах фразу "червоні лінії"

"Червоні лінії" Путіна перетворилися на мем під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Додамо, що Плющенко у 2025 році зробив пластичну операцію і став схожим на Путіна. Процедуру провів пластичний хірург Тимур Хайдаров, який раніше працював над зовнішністю ще одного путініста Філіпа Кіркорова.

Євген Плющенко до та після операції

Євген Плющенко після операції

Євген Плющенко до та після пластики

Російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Невзоров вважає, що путінізм зіграв із Плющенком злий жарт. Він зазначив, що фігурист зробив собі "лисячі очі", після чого став схожим на свого "фюрера".

Путінізм спотворює людей химерно та вміло. А вся річ у тім, що розум стає настільки обтяжливою штукою, що виникає спокуса його позбутися. Усі розлучаються з ним по-різному. Фігурист Плющенко, наприклад, зробив "лисичі очі". "Очі" — складна та дорога блефаропластична операція; останній аргумент літніх ш**ндр, які мріють повернути погляду "загадковість і зазивність". Можливо фігурист просто хотів стати схожим на свого фюрера, але тоді до "очей" треба було додати й загальну надутість фізіономії. Звичайно, Плющенко тепер може, нарешті, зіграти "упоротого лиса". Олександр Невзоров

Євген Плющенко зараз і Володимир Путін у молодості

Нагадаємо, Плющенко є затятим путіністом. Олімпійський чемпіон обіцяв воювати за главу Кремля на "спортивному фронті", а натомість просить президентські гранти.