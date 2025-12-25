Плющенко стал копией Путина: дело не только в неудачной пластике (фото)
Российский чемпион стал двойником Путина не только внешне
Фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выбросил фразу президента России Владимира Путина, говоря о скандальной ситуации с фигуристкой Еленой Костылевой. Бывший спортсмен из РФ, вероятно, хочет быть похожим на главу Кремля.
В комментарии для "Р-Спорт" фигурист заговорил о "красных линиях", которые перешли родители девочки. Между Плющенко и матерью юной спортсменки вспыхнул грандиозный скандал, завершившийся уходом фигуристки из школы Евгения.
Мы не отказывались от фигуристки и не отрекались от нее. Так сложились обстоятельства, что решение принимали родители Лены. Мы долго пытались найти компромисс, но хочется выходить на тренировку с позитивным настроением. Особенно когда работаешь с маленькой девочкой, настроение которой нужно учитывать. Родители Костылевой перешли все красные линии.
В сети отметили, что Плющенко использовал фразу "красные линии". Это словосочетание часто говорит Путин, и оно уже стало мемом на подобии знаменитого "последнее китайское предупреждение".
Добавим, что Плющенко в 2025 году сделал пластическую операцию и стал похож на Путина. Процедуру провел пластический хирург Тимур Хайдаров, который ранее работал над внешностью еще одного путиниста Филиппа Киркорова.
Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что путинизм сыграл с Плющенко злую шутку. Он отметил, что фигурист сделал себе "лисьи глазки", после чего стал похож на своего "фюрера".
Путинизм уродует людей причудливо и умело.
А все дело в том, что рассудок становится настолько обременительной штукой, что возникает соблазн от него избавиться.
Все расстаются с ним по-разному.
Фигурист Плющенко, например, сделал "лисьи глазки".
"Глазки" - сложная и дорогая блефаропластическая операция; последний аргумент пожилых ш**х, мечтающих вернуть взгляду "загадочность и зазывность".
Возможно фигурист просто хотел стать похожим на своего фюрера, но тогда к "глазкам" надо было добавить и общую надутость физиономии.
Конечно, Плющенко теперь может, наконец, сыграть "упоротого лиса".
Напомним, Плющенко является ярым путинистом. Олимпийский чемпион обещал воевать за главу Кремля на "спортивном фронте", а взамен просит президентские гранты.