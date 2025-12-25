Плющенко стал копией Путина: дело не только в неудачной пластике (фото)

Российский чемпион стал двойником Путина не только внешне

Фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выбросил фразу президента России Владимира Путина, говоря о скандальной ситуации с фигуристкой Еленой Костылевой. Бывший спортсмен из РФ, вероятно, хочет быть похожим на главу Кремля.

Что нужно знать

Плющенко сделал пластическую операцию

В сети отметили сходство фигуриста с главой Кремля

Бывший спортсмен теперь заговорил фразами президента России

В комментарии для "Р-Спорт" фигурист заговорил о "красных линиях", которые перешли родители девочки. Между Плющенко и матерью юной спортсменки вспыхнул грандиозный скандал, завершившийся уходом фигуристки из школы Евгения.

Мы не отказывались от фигуристки и не отрекались от нее. Так сложились обстоятельства, что решение принимали родители Лены. Мы долго пытались найти компромисс, но хочется выходить на тренировку с позитивным настроением. Особенно когда работаешь с маленькой девочкой, настроение которой нужно учитывать. Родители Костылевой перешли все красные линии. Евгений Плющенко

В сети отметили, что Плющенко использовал фразу "красные линии". Это словосочетание часто говорит Путин, и оно уже стало мемом на подобии знаменитого "последнее китайское предупреждение".

Путин любит использовать в своих заявлениях фразу "красные линии"

"Красные линии" Путина превратились на мем по время полномасштабного вторжения РФ в Украину

Добавим, что Плющенко в 2025 году сделал пластическую операцию и стал похож на Путина. Процедуру провел пластический хирург Тимур Хайдаров, который ранее работал над внешностью еще одного путиниста Филиппа Киркорова.

Евгений Плющенко до и после операции

3

Евгений Плющенко после операции

Евгений Плющенко до и после пластики

Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что путинизм сыграл с Плющенко злую шутку. Он отметил, что фигурист сделал себе "лисьи глазки", после чего стал похож на своего "фюрера".

Путинизм уродует людей причудливо и умело. А все дело в том, что рассудок становится настолько обременительной штукой, что возникает соблазн от него избавиться. Все расстаются с ним по-разному. Фигурист Плющенко, например, сделал "лисьи глазки". "Глазки" - сложная и дорогая блефаропластическая операция; последний аргумент пожилых ш**х, мечтающих вернуть взгляду "загадочность и зазывность". Возможно фигурист просто хотел стать похожим на своего фюрера, но тогда к "глазкам" надо было добавить и общую надутость физиономии. Конечно, Плющенко теперь может, наконец, сыграть "упоротого лиса". Александр Невзоров

Евгений Плющенко сейчас и Владимир Путин в молодости

Напомним, Плющенко является ярым путинистом. Олимпийский чемпион обещал воевать за главу Кремля на "спортивном фронте", а взамен просит президентские гранты.