Росії повернули прапор та гімн у "путінському" виді спорту: з’явилася перша реакція України

У РФ вважають дзюдо "президентським" видом спорту

Міністр спорту Росії, голова Олімпійського комітету РФ (ОКР) Михайло Дегтярьов відреагував на рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) повернути російським спортсменам прапор та гімн на міжнародній арені. Він відразу похвалив голову Кремля Володимира Путіна, який займався дзюдо.

Що потрібно знати

IJF повернула Росії прапор та гімн

Дегтярьов назвав дзюдо путінським видом спорту

Україна, ймовірно, бойкотуватиме всі міжнародні турніри з дзюдо за участю РФ

Відповідний коментар Дегтярьов розмістив на своєму telegram-каналі. Російський міністр назвав дзюдо путінським видом спорту у РФ, після чого став посміховиськом у мережі.

Важливо, що у нашій країні дзюдо – це президентський вид спорту. Глава нашої держави Володимир Володимирович Путін є майстром спорту СРСР з цього виду спорту, у 2008 році він був призначений почесним президентом (IJF) та послом федерації, а у 2012 році IJF привласнила йому 8-й дан. Михайло Дегтярьов

Повна заява Михайла Дегтярьова

Михайло Дегтярьов

У мережі висміяли Дегтярьова. Користувачі відзначили підлабузництво міністра.

Федерація дзюдо України виступила із заявою після рішення IJF щодо Росії.

Путін займається дзюдо

Зазначимо, 27 листопада Виконавчий комітет IJF проголосував за повернення російського прапора та гімну на міжнародні змагання. Росіяни зі своєю символікою з’являться вже на турнірі Великого шлему в Абу-Дабі (ОАЕ), який розпочнеться 28 листопада. Ймовірно, українські дзюдоїсти бойкотуватимуть змагання, як це було після того, як IJF повернула прапор та гімн Білорусі. Це пов’язано з указом Мінспорту України, який забороняє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси під своїм національним прапором.