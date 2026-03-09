Посадив у березні, врожай зібрав у червні: що можна сіяти у відкритий ґрунт

Варто дотримуватись правил підготовки

З приходом березневого тепла дачний сезон офіційно відкривається. Якщо ви хочете отримати перший врожай не наприкінці літа, а вже в червні, важливо не проґавити час.

"Телеграф" розповість, що краще посадити у березні. До списку увійшло 5 культур.

Редис – найпопулярніша культура для раннього збору. Більшість сортів дозрівають за 20-30 днів. Обирайте сорти, стійкі до стрілкування. Посіявши редис у середині березня (під плівку або в парник), перші пучки ви зберете вже на Великдень або до середини травня, а основний масив — на початку червня.

Рання морква може дати врожай вже у червні. Насіння моркви проростає довго, тому волога в ґрунті йому життєво необхідна.

Горох витримує заморозки до -6°C. Чим раніше ви його посадите, тим менше шансів, що його пошкодять шкідники, які активізуються у спеку. Солодкі стручки будуть готові до збору якраз у першій половині червня.

Шпинат та салат. Листова зелень — це "вітамінна бомба", яка росте дуже швидко. Шпинат не любить спеки, тому березень — ідеальний час для посіву. Вже через 35-40 днів після сходів ви матимете власну зелень для салатів та смузі.

Цибуля на перо. Висадка тиканки у березні гарантує, що у червні у вас буде не лише соковита зелень, а й сформована молода головка цибулі.

Як правильно посіяти

Якщо земля ще дуже холодна, накрийте грядку чорною плівкою на кілька днів до посіву — це прогріє землю на 3-5 градусів. Таким чином ви підготуєте ґрунт.

Для гарантованого результату використовуйте біле агроволокно. Воно захистить посіви від неочікуваних нічних морозів та надмірного випаровування вологи.

Раніше "Телеграф" писав, як і коли сіяти салат, щоб насолоджуватися смаком та користю.