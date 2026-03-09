Посадил в марте, урожай собрал в июне: что можно сеять в открытую почву

Следует соблюдать правила подготовки

С наступлением мартовского тепла дачный сезон официально открывается. Если вы хотите получить первый урожай не в конце лета, а уже в июне, важно не упустить время.

"Телеграф" расскажет, что лучше посадить в марте. В список вошли 5 культур.

Редис – самая популярная культура для раннего сбора. Большинство сортов созревают через 20-30 дней. Выбирайте сорта, устойчивые к стрелке. Посеяв редис в середине марта (под пленку или в парник), первые пучки вы соберете уже на Пасху или до середины мая, а основной массив – в начале июня.

Ранняя морковь может дать урожай уже в июне. Семена моркови прорастают долго, поэтому влага в почве ему жизненно необходима.

Горох выдерживает заморозки до -6°C. Чем раньше вы его посадите, тем меньше шансов, что повредят вредители, которые активизируются в жару. Сладкие стручки будут готовы к сбору как раз в первой половине июня.

Шпинат и салат. Листовая зелень – это "витаминная бомба", которая растет очень быстро. Шпинат не любит жары, поэтому март – идеальное время для посева. Уже через 35-40 дней после всходов вы будете иметь собственную зелень для салатов и смузи.

Лук на перо. Высадка тыканки в марте гарантирует, что в июне у вас будет не только сочная зелень, но и сформировавшаяся молодая головка лука.

Как правильно посеять

Если земля еще очень холодная, накройте грядку черной пленкой на несколько дней до посева – это прогреет землю на 3-5 градусов. Таким образом вы подготовите почву.

Для гарантированного результата используйте белое агроволокно. Оно защитит посевы от неожиданных ночных морозов и чрезмерного испарения влаги.

