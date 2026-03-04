Хрум-хрум: як і коли сіяти салат, щоб насолоджуватися смаком та користю

Погода трохи потеплішала — саме час сіяти першу зелень

Скуштувавши свіжий, вирощений удома салат, ви вже не захочете повертатися до магазинного. Він хрумкий, смачніший і містить більше вітаміну А. До того ж з його вирощуванням впорається і найнедосвідченіший городник.

Салат швидко росте і напрочуд невибагливий, тому він чудово почувається практично скрізь: у затінку, на малородючому грунті.

Салат-латук не потребує представлення. Його вирощують заради соковитого листя, і існує безліч сортів, як з щільними качанами, так і з розсипним листям. До сортів, що утворюють щільні качани для збору, відносяться кремові масляні сорти, прямостоячі, ромен, а також класичний хрусткий айсберг.

Розсипні сорти салату можна збирати цілком або по кілька листків за раз, за принципом "зрізав і відростив знову". Вибирайте класичний салат для салату, красиві дуболисті сорти або безліч інших барвистих листків, які прикрасять як овочеві грядки, так і декоративні бордюри.

Оскільки салат-латук росте швидко, найкраще садити невелику кількість насіння за раз, чергуючи посадки.

Коли сіяти салат?

Салат сходить вже за плюс 5 градусів, тому і сіяти його можна як тільки злегка прогріється грунт. Щоб отримати корисну та смачну зелень трохи раніше, можна посіяти насіння салату у касети або будь-яку зручну тару, щоб виростити розсаду на вікні.

Висівають салат з початку березня до кінця травня, щоб отримати "конвеєр" зелені.

Салат — дуже невибаглива рослина, яка легко витримує не лише похолодання, а й легке затінення. І навіть не дуже родючий ґрунт не завадить вам зібрати гарний урожай перших вітамінів.

Сходи салату, вирощені на підвіконні

Як сіяти салат?

На розпушений ґрунт рядками розсипаємо насіння, злегка прикриваємо ґрунтом або компостом. Зверху можна закрити плівкою для створення парникового ефекту. Сходи з’являться максимум через 2-3 дні.

