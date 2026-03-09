Максимальна надбавка у 2595 грн: хто з пенсіонерів виграв від індексації

Дехто отримав і мінімальну доплату в 100 гривень

У березні в Україні відбулась планова індексація пенсій, завдяки якій більшість пенсіонерів автоматично отримали підвищені виплати. Максимальний розмір надбавки цього року становив до 2595 гривень.

Як повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв’ю РБК-Україна, перерахунок пенсій проводився за спеціальною формулою. Для кожного пенсіонера він був індивідуальним, адже підсумкова сума підвищення залежала від кількох факторів — зокрема від розміру чинної пенсії та страхового стажу.

Кому перерахували найбільшу доплату

За словами міністра, навіть за найменших розрахунків пенсіонери отримали щонайменше 100 гривень додатково. Водночас держава встановила верхню межу індексації — незалежно від розміру виплати максимальна надбавка не перевищила 2595 гривень. Її отримали ті, чия пенсія до 1 березня становила від 21 446,28 гривні, за даними "OBOZ.UA".

