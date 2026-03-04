Два типи подарунків на 8 березня: чим дивували жінок у СРСР
Через дефіцит імпортні парфуми, косметика чи взуття були розкішшю й діставались не всім
В СРСР 8 березня з дня боротьби за права жінок стало святом краси та весни. А ще — ледь не єдиним святом, коли жінкам дарували подарунки. Однак в часи тотального дефіциту знайти гідний сюрприз було важко. Тож викручувались як могли. "Телеграф" розповість, якими були подарунки.
Що вхопив — те і подарунок
Французькі парфуми, взуття з Чехословаччини, італійська косметика — купити такі жадані для радянських жінок подарунки міг дозволити собі не кожен. Тай грошей зазвичай було обмаль. В магазині вибір не великий — радянського виробництва парфуми та косметику, капронові панчохи та солодощі в красивому пакуванні також "змітали" з прилавків. Якщо вдавалось "вхопити" бодай щось — вже чудово. Навіть банка кави вважалась непоганим подарунком. Серед популярних дефіцитних подарунків були також книги.
Найчастіше подарунком на 8 березня була листівка та квіти. Однак в СРСР, зокрема в Харкові, випускались парфуми спеціально до свята.
Найкращий подарунок — зроблений своїми руками
Найпростіший спосіб зробити дійсно унікальний подарунок — зробити його самому. Різьблені з дерева, кісток, каменю та інших матеріалів вироби були не тільки індивідуальними, а й часто — функціональними. Не тільки статуетки, а й підсвічники, шкатулки, прикраси. Коли чоловік вкладав свій час в виріб — це високо цінувалось.
Вишивки та малюнки вважались гарними подарунками для мам та бабусь від дітей. Це було настільки розповсюджене, що потрапило на листівки.
Раніше "Телеграф" розповідав, які ще подарунки дарували жінкам на 8 березня в СРСР. Серед квітів також були свої фаворити.