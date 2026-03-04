Два типи подарунків на 8 березня: чим дивували жінок у СРСР

Через дефіцит імпортні парфуми, косметика чи взуття були розкішшю й діставались не всім

В СРСР 8 березня з дня боротьби за права жінок стало святом краси та весни. А ще — ледь не єдиним святом, коли жінкам дарували подарунки. Однак в часи тотального дефіциту знайти гідний сюрприз було важко. Тож викручувались як могли. "Телеграф" розповість, якими були подарунки.

Що вхопив — те і подарунок

Французькі парфуми, взуття з Чехословаччини, італійська косметика — купити такі жадані для радянських жінок подарунки міг дозволити собі не кожен. Тай грошей зазвичай було обмаль. В магазині вибір не великий — радянського виробництва парфуми та косметику, капронові панчохи та солодощі в красивому пакуванні також "змітали" з прилавків. Якщо вдавалось "вхопити" бодай щось — вже чудово. Навіть банка кави вважалась непоганим подарунком. Серед популярних дефіцитних подарунків були також книги.

Найчастіше подарунком на 8 березня була листівка та квіти. Однак в СРСР, зокрема в Харкові, випускались парфуми спеціально до свята.

Парфуми СРСР "8 березня"

Найкращий подарунок — зроблений своїми руками

Найпростіший спосіб зробити дійсно унікальний подарунок — зробити його самому. Різьблені з дерева, кісток, каменю та інших матеріалів вироби були не тільки індивідуальними, а й часто — функціональними. Не тільки статуетки, а й підсвічники, шкатулки, прикраси. Коли чоловік вкладав свій час в виріб — це високо цінувалось.

Квіти, різьблені з кістки

Вишивки та малюнки вважались гарними подарунками для мам та бабусь від дітей. Це було настільки розповсюджене, що потрапило на листівки.

Листівка мамі з 8 березня

