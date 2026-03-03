Дощі, сніг, вітер та ще й сильні морози: коли у Харків може прийти негода

Весна передумала тішити теплом

У Харкові найближчими днями очікується мінлива, але загалом відносно комфортна погода. Однак ближче до середини місяця вона зміниться на морозну, дощову та вітряну.

За попередніми прогнозами синоптиків, до 12 березня харків’яни відчують як помірний весняний настрій, так і справжній подих зими. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

За прогнозом "Погода.Мета", з 3 по 8 березня, буде більш-менш комфортна погода. Денна температура коливатиметься в межах від +1 до +4 градусів, вночі можливі незначні морози до -2 градусів. Переважатиме хмарна погода без опадів.

Втім, вже з 9 березня ситуація почне змінюватися. Температура вночі різко знизиться до -7 градусів, а вдень стовпчики термометрів сягатимуть +1. Посилиться й вітер — до 7 м/с, що зробить погоду більш прохолодною.

Найбільш відчутне похолодання прогнозують на 10-11 березня. Саме в середині березня у місто повернуться сильні морози: вночі температура може опуститися до -13 градусів, а вдень триматиметься на рівні -9…-4. Попри прояснення, холод буде по-справжньому зимовим.

Після 12 березня очікується певне пом’якшення погоди. Удень температура знову підніметься до +2 градусів, однак нічні показники залишатимуться мінусовими — до -4.

Чого очікувати від погоди у Харкові. Фото: Погода.Мета

Водночас у "Meteofor" теж прогнозують морози, але трохи раніше і вони не сягнуть позначки в -10.

З 3 по 5 березня вдень буде +4…+5 градусів, а вночі — близько нуля. Уже з п’ятниці, 6 березня, почне холоднішати. Наприкінці тижня температура протягом кількох днів коливатиметься від -5 вночі до +2 вдень.

Найхолодніше буде 9-10 березня: уночі стовпчики термометрів можуть опускатися до -9 градусів, удень триматиметься близько 0. Із середи повітря поступово почне теплішати, однак нічні морози ще збережуться.

Крім того, синоптики прогнозують тривалі опади — 4-6, 8 та 10-12 березня. Можливі дощі з мокрим снігом. Вітер також розгуляється — до сильних 13 м/с.

Якою буде погода у місті. Фото: Meteofor

