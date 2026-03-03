Як у Львові іронізують над "панами" з села: в східних областях цей вираз не зрозуміють

Старий галицький вислів має ще одне значення

Серед забутих українських фразеологізмів та виразів є й ті, які виникали і зникали разом із історичними явищами та подіями. Один з таких — анґлік з Коломиї.

Вираз пов'язаний із польським словом анґлік, себто англієць. Однак на заході України та Львівщині зокрема, його часто використовували в іронічному сенсі. У книзі "Лексикон львівський: поважно і на жарт" за редакцією Наталі Хобзей зазначаться, що вираз анґлік з Коломиї використовувався на означення селюка з амбіціями, що вдає з себе пана.

Друге описане значення — єврей, що говорить зі специфічним акцентом. Цей вираз використовувався щодо євреїв в 40-х роках. Як зазначається в книзі, після гітлерівських лихоліть у Львові, ті хто вижив розчинився серед людей, що приїздили після 1944 року. "Вони уже були іншими, їм не підходили ті назви, що у дружбі чи незгоді придумували їм сусіди поляки та україн­ці: бібер, анґлік з Коломиї, гаман, ганделес, гебес, жид, жидик, клапцюх, кудлай, мехідрис, мойиіе…", — йдеться в тексті.

Приклади використання:

Та ти подивися на нього — справжній анґлік з Коломиї: ще вчора ходив у постолах, а нині вже пана з себе вдає.

У селі всі сміялися, бо з Петра вийшов анґлік з Коломиї — говорить по-міському й носа дере, ніби з панського роду.

Не будь анґліком з Коломиї: скромність людину красить більше, ніж удавані манери й гонор.

