Українець показав незвичайну монету 25 копійок: її можна продати за пару тисяч (фото)

Лише одна маленька помилка при карбуванні перетворила копійки у солідну суму

Стара українська монета може принести власникам чималі гроші. Деякі екземпляри з браком карбування цінуються колекціонерами набагато вище номіналу.

У Facebook-спільноті "Браки обігових монет України" користувач Валерій Ващенко опублікував фото незвичайної монети номіналом 25 копійок. Він запитав у інших учасників групи, скільки така може коштувати.

Для розваги, орієнтовна ціна?, питає Валерій Ващенко

Допис Валерія Ващенка

Що це за монета

На фото, які опублікував чоловік видно монету, розміщену на спеціальній вимірювальній лінійці для визначення діаметра та центрування.

Монета 25 копійок 1992 року

Особливість цього екземпляра полягає в тому, що зворотний бік монети з гербом України перевернутий на 180 градусів відносно аверсу. Такий дефект карбування називається "поворот штемпеля" і є досить рідкісним браком.

Дефект карбування "поворот штемпеля" на монеті 25 копійок

За скільки можна продати монету

У коментарях один з учасників спільноти оцінив монету в 50 доларів США. Приблизно це 2 100 гривень за поточним курсом.

На спеціалізованому сайті "Телеграф" знайшов схоже монету з браком "поворот 180". Ціна, аби можна було придбати "зараз" — встановлена на рівні 1601 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець знайшов у себе рідкісну монету, як вона виглядає та скільки коштує.