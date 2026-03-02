Настав час "бронюватись". Як виживати на фронті у часи тотального панування дронів у повітрі

Українська журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова пише про нагальну потребу у броньованому транспорті

Настав час "бронюватись".

І це не про ухилянство від армії. А про те, як виживати на фронті у часи тотального панування дронів у повітрі.

І тут мова про броньований транспорт.

Бо корчі (позашляховики і пікапи) — це вже стає надто небезпечно. Тим паче, що росіяни гатять не лише по позашляховиках, а й по велосипедистах, як ми бачили в цьому відео. Його зняв мій колега Стас Кухарчук у Костянтинівці, тиждень тому.

Тому хочеш жити — май обварений мангалом і краще броньований "новатор", "козак", "хамві"… решту допишіть самі.

Відео, яке не так давно опублікував Юрій Бутусов, тому доказ. На ньому дрон атакував "новатор", на якому їхало троє. І не те, що ніхто не постраждав, а й сама машина ціла.

Тобто броньований український "новатор" врятував життя йому і побратиму від дрона з кумулятивним зарядом.

Тобто три життя, які держава оцінює в 15 млн, були врятовані.

Чому я тут згадала про гроші?

Бо днями парламент, за ініціативи міністра Федорова, ухвалив Закон нового розподілення коштів за зниклих і загиблих.

Обʼєднавши це в одну суму — 15 млн.

Чи це правильно — дискусія триває досі між родичами, В/Ч і іншими учасниками.

Але суть така, що держава шукає гроші для забезпечення живих у тих, хто ймовірно/загинув.

Вартість українського "новатора", який врятував життя трьом бійцям(двом пасажирам і водію), приблизно ті самі 13—15 млн.

Тобто лише одна поїздка зекономила державі 45 млн грн і сам "новатор" себе окупив.

Вибачте, що так сухо переводжу усе в цифри. Але ж політика міністерства оборони якраз про них, про цифри.

І тут вони говорять самі за себе. Тим паче, що й обвареному "мангалом" "новатору" від того дрону взагалі нічого не було.

Тож питання до держави, як можна збільшити закупівлю бронетранспорту для воїнів? Бо тепер на ньому треба доставляти й пілотів на позиції.

І на ньому евакуюють важко поранених, як я показала от тут.

Бронетранспортер рятує життя.

Його має бути більше у Силах Оборони і вистачати на всіх.

Ми маємо "йти під землю" з укриттями та тунелями на землі, аби вберегти воїнів.

Але ми маємо забезпечити їм безпеку на землі. І що головне — можливість, що тебе витягнуть з позиції у разі серьозного поранення. І це справедливо.

Джерело: допис у Facebook Юлії Кирієнко-Мерінової