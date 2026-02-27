Вжарить до +10: в які дні березня у Київ прийде справжня весна

Температура почне впевнено повзти вгору, але треба час

Погода у Києві на зламі зими та весни обіцяє бути мінливою, проте з чітким курсом на потепління. Проте високих температурних показників доведеться почекати.

Синоптики сайту "Мета.Погода" спрогнозували, якої погоди чекати у Києві. "Телеграф" розповість детальніше.

Прощання з лютим та перші дні весни

За прогнозами метеорологів, останній день зими, 28 лютого, ще нагадуватиме про холодний сезон: температура вдень стабільно триматиметься на позначці 0°C. Ніч на 1 березня також не потішить теплом — очікуються заморозки, а повітря залишатиметься досить прохолодним, створюючи ілюзію, що зима не поспішає йти.

Погода у березні

Коли у Києві прийде справжнє тепло

Справжній весняний прорив відбудеться у другій декаді місяця. Вже після 10-го числа температура почне впевнено повзти вгору.

Найбільш очікуваним днем стане субота, 14 березня, коли стовпчики термометрів нарешті перетнуть позначку +10°C.

Найтепліший та найбільш сонячний період припаде на третій тиждень березня. З 19 по 22 березня киян радуватиме ясне небо та стабільне сонце, а температура коливатиметься від +6°C до +9°C.

Погода у березні

Опади та хмарність

Березень не обійдеться без традиційних весняних дощів, які періодично змінюватимуть сонячну погоду. На початку місяця у столиці переважатиме суцільна хмарність, а вже 8 березня можливий невеликий мокрий сніг, який поступово перейде у дощ. У середині місяця, зокрема в період з 11 по 13 березня, небо над Києвом буде похмурим, проте суттєвих опадів у ці дні синоптики не прогнозують.

Раніше "Телеграф" писав, коли Харкову чекати на аномальне тепло до +18.