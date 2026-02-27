Обережніше з доставкою. Шахраї використали monoБазар та "Нову пошту" у черговій афері

Схема шахрайства побудована на простих речах

Шахраї вигадали схему, де намагались обдурити Нову пошту, Монобанк та користувача Монобазару — місця для продажу речей прямо в банківському додатку.

Про схему розповіла користувачка Юлія Калмикова. Як вона зазначила — через Монобазар продавали не вперше, і попередній досвід був позитивний. Однак при продажі планшета, отримувач спочатку відмовився від нього, але потім забрав посилку. Врешті гроші продавцю не нарахували, а планшет — в отримувача.

Юлія описує прикрий випадок продажу на Монобазарі

Жінка публічно звернулась до Монобанку, Нової пошти та співзасновника Монобанку Олега Гороховського. Як з'ясувалось — це шахрайська схема. Як пише Юлія, про неї розповіли в Новій пошті. "Як вони вже підтвердили, до цього їх співробітник є співучасником, тому що саме оператор "випадково" натиснув відмову від посилки, а коли гроші повернулись отримувачу він віддав і посилку", — зазначає авторка.

Юлія розповіла про шахрайську схему

Менше ніж доба знадобилась для виправлення ситуації. Як зазначила Юлія, повернули повністю всю суму.

Ситуація вирішилась на користь продавця

Зазначимо, особливість Монобазару в тому, що продавець із покупцем не спілкується. В момент придбання товару під нього створюється накладна Нової пошти. Продавець має принести упакований товар на відділенні і як тільки його отримає замовник, гроші надійдуть продавцеві. Зі спірними ситуаціями потрібно звертатись до служби підтримки.

Як пояснили "Телеграфу" на гарячій лінії Монобанку, коли до них звертаються з подібними питаннями, кожен запит аналізується. "Будь-який сигнал ми опрацьовуємо, тому що для нас важливо, щоб таких дій не повторювалося", — зазначила операторка. У відповіді на запит до банку щодо того, чи будуть змінювати протоколи роботи, аби уникнути подібних випадків, "Телеграфу" відмовили.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для того, аби отримати доступ до даних українців шахраям не потрібні хакерські навички. Часто, люди мимоволі дають шахраям доступ до своїх соцмереж та телефону, який може бути основним для банківських операцій.