Березень переплутав пори року: коли Харкову чекати на аномальне тепло до +18

Нічні морози також різко зникнуть

Після нічних заморозків і невеликих "плюсів", Харків зіткнеться з різким температурним стрибком до майже +18 градусів вже у березні. Такі показники є аномальними для цього періоду.

Коли прийде різке та незвичайне тепло, як для березня, та наскільки воно затримається, спрогнозували у "rusmeteo". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Якщо на початку місяця місто зустріло весну прохолодою — вдень лише 0…+4 °C, із нічними заморозками до -7 °C, — то вже за кілька днів ситуація кардинально зміниться. Синоптики фіксують стрімке потепління: спочатку до +8 °C, а згодом і до +17 °C у період першого тижня березня.

Надалі стовпчики не опустяться нижче +13 градусів, а місцями сягатимуть аж +18 °C. Така погода більш характерна для квітня, ніж для початку весни. Нічні температури також суттєво зростуть — до +6…+10 °C, повністю витіснивши зимові морози.

Але на початку другої декади місцями можливі дощі.

Якою буде погода у березні у місті. Фото: rusmeteo

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що посеред березня на Україну чекає морозний "сюрприз" з Арктики.