Вжарит до +10: в какие дни марта в Киев придет настоящая весна

Температура начнет уверенно ползти вверх, но нужно время

Погода в Киеве на изломе зимы и весны обещает быть изменчивой, однако с четким курсом на потепление. Однако высоких температурных показателей придется подождать.

Синоптики сайта "Мета.Погода" спрогнозировали, какой погоды ждать в Киеве. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Прощание с февралем и первые дни весны

По прогнозам метеорологов, последний день зимы, 28 февраля, еще будет напоминать о холодном сезоне: температура днем будет стабильно держаться на отметке 0°C. Ночь на 1 марта тоже не порадует теплом — ожидаются заморозки, а воздух будет оставаться достаточно прохладным, создавая иллюзию, что зима не спешит уходить.

Погода в марте

Когда в Киеве придет настоящее тепло

Настоящий весенний прорыв случится во второй декаде месяца. Уже после 10 числа температура начнет уверенно ползти вверх.

Наиболее ожидаемым днем станет суббота, 14 марта, когда столбики термометров наконец-то пересекут отметку +10°C.

Самый теплый и солнечный период придется на третью неделю марта. С 19 по 22 марта киевлян будет радовать ясное небо и стабильное солнце, а температура будет колебаться от +6 до +9°C.

Погода в марте

Осадки и облачность

Март не обойдется без традиционных весенних дождей, которые будут периодически менять солнечную погоду. В начале месяца в столице будет преобладать облачная погода, а уже 8 марта возможен небольшой мокрый снег, который постепенно перейдет в дождь. В середине месяца, в частности с 11 по 13 марта, небо над Киевом будет пасмурным, однако существенных осадков в эти дни синоптики не прогнозируют.

