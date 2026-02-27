Дніпро накриє хвиля тепла: коли місто прогріється до +10

Місцями можуть йти короткочасні дощі

Кінець лютого у Дніпрі буде холодним вночі, із невеликими плюсовими температурами вдень. Але вже на початку березня повітря швидко прогріється до 8…10 градусів.

Якою буде погода у місті на початку березня, спрогнозували у "Sinoptik". Значно тепліше буде вже найближчими днями.

Вже з перших днів весни синоптична ситуація почала стрімко змінюватися. 1 березня повітря прогріється до +8 С°, а нічні показники зафіксуються близько 0 С°, що свідчитиме про відступ холодів.

Однак очікується короткочасне зниження денної температури до +2…+5 С° у середині тижня, 3-4 березня. Хоча вже з 5-7 березня у місті очікується стабільне підвищення до +7…+10 С°.

Прогноз погоди на березнь. Фото: Sinoptik

У "Meteofor" дали схожий прогноз. Першого тижня березня у Дніпрі вдень буде +3…+9 °C. Найтепліше очікується в неділю, 1 березня. Хоча вночі температура може падати до -1…0°C. Місцями можливі дощі. Загалом погода буде комфортною.

Коли у Дніпрі ще більше потепліє. Фото: Meteofor

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну посеред березня можуть знову прийти морози. Український синоптик Ігор Кібальчич дав прогноз на місяць.