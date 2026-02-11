Крижана ностальгія: як жуйка Eclipse стала легендою українських нульових (відео)

Реклама стверджувала, що жуйка надає впевненості у собі

У 2000 роки в Україні набула особливої популярності жуйка Eclipse. Її крижану свіжість досі пам'ятають багато українців.

Eclipse — жувальна гумка, вперше представлена ​​в США компанією Wrigley у 1999 році. Бренд робив упор на те, що їхня жуйка здатна подарувати людям "потужний свіжий подих". У 2000-х її активно рекламували в Україні.

Жуйка Екліпс

Існувало кілька смаків Eclipse. Кожен мав свій колір упаковки.

Peppermint (Синій): Класика, дуже міцний ментол.

Spearmint (Зелений): М’якша, "солодка" м’ята.

Polar Ice (Темно-синій): Екстремальний холод, від якого "зводило" горло.

Winterfrost (Блакитний): Свіжість з легким солодким відтінком.

Реклама Eclipse у 2000-х обіцяла "миттєву свіжість" та впевненість. У роликах часто використовували візуальні ефекти з льодом, інеєм або потужними потоками повітря, щоб підкреслити силу та свіжість ментолу. Слоган "Eclipse. Неймовірно свіжий подих" лишився у пам'яті кожного, хто дивився тоді телевізор.

Раніше "Телеграф" розповідав про м'ятні цукерки Rondo з нульових, чий смак пам'ятають, певно, усі. У рекламі наголошувалося, що Rondo освіжають подих, а тому додають впевненості у собі.