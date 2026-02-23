На високий поверх без задишки. Українка розповіла, як легко долає сходи під час відключень (відео)

Велику роль відіграє не тільки техніка дихання

Чимало людей під час відключень світла важко долають сходи, аби піднятись у свою квартиру. Дехто навіть взагалі не виходить з дому, коли немає електрики, однак у мережі поділилась дієвим лайфхаком як це виправити.

У Тік Ток жінка розповіла, як долає 10 поверхів без задишки та перевантаження. Дуже велику роль в цьому грає техніка дихання.

За словами українки, аби піднятись на високий поверх без перевантаження, слід правильно йти та дихати. А саме першу та другу сходинку як зазвичай, а на третій зупинились та зробили вдих/видих. Таким чином під рахунок "Один, два — стоп" можна піднятись на будь-який поверх без задишки.

"Я раніше до 6 поверху ледь доходила, задишка була страшна, а зараз навіть з покупками легко йду на 10-й", — каже жінка у відео.

Зауважимо, що іноді задишка може бути обумовлена не фізичними навантаженнями, а станом здоров'я. Однак у будь-якому випадку правильна техніка та дихання допомагають легше долати навіть важкі вправи, як піднятись на 10-й поверх.

У коментарях користувачі зазначали, що вже спробували цю техніку та вона дійсно працює. Дехто жартував, що єдиний спосіб піднятись на потрібний поверх без задишки — це ліфт. Люди писали:

Я теж без задишки за допомогою цього методу, правда в мене 1 поверх, але працює.

Спочатку думала якась фігня… Але тепер на 12 поверх підіймаюсь без задишки. Не знаю, як це працює, але працює.

Я поки дивилась, то вже захекалась.

Дякую. Таки да, працює !!! Якраз була нагода перевірити..на 14 поверх з легкістю.

На ліфті без задишки, не дякуйте.

Так само працює, але швидше, коли на три сходинки — вдих, на три сходинки — видих. Я таким чином з вагою в 100 кг спокійно на 14 поверхнях залітала.

