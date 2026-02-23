На высокий этаж без одышки. Украинка рассказала, как легко преодолевает лестницу во время отключений (видео)

Большую роль играет не только техника дыхания

Многие люди во время отключений света тяжело преодолевают лестницу, чтобы подняться в свою квартиру. Некоторые даже вообще не выходят из дома, когда нет электричества, однако в сети поделилась рабочим лайфхаком как это исправить.

В Тик Ток женщина рассказала, как преодолевает 10 этажей без одышки и перегрузки. Очень большую роль в этом играет техника дыхания.

По словам украинки, чтобы подняться на высокий этаж без перегрузки, нужно правильно идти и дышать. А именно первую и вторую ступеньку как обычно, а на третью остановились и сделали вдох/выдох. Таким образом, под счет "Один, два — стоп" можно подняться на любой этаж без одышки.

"Я раньше до 6 этажа едва доходила, одышка была страшная, а сейчас даже с покупками легко иду на 10-й", — говорит женщина в видео.

Заметим, что иногда одышка может быть обусловлена не физическими нагрузками, а состоянием здоровья. Однако в любом случае правильная техника и дыхание помогают легче преодолевать даже тяжелые упражнения, таки как подняться на 10 этаж.

В комментариях пользователи отмечали, что уже попробовали эту технику и она действительно работает. Некоторые шутили, что единственный способ подняться на нужный этаж без одышки – это лифт. Люди писали:

Я тоже без одышки с помощью этого метода, правда у меня 1 этаж, но работает.

Сначала думала какая-нибудь фигня… Но теперь на 12 этаж поднимаюсь без одышки. Не знаю как это работает, но работает.

Я пока смотрела, так уже запыхалась.

Спасибо. Таки да, работает!!! Как раз была возможность проверить..на 14 этаж с легкостью.

На лифте без одышки, не благодарите.

Так же работает, но скорее, когда на три ступени – вдох, на три ступени – выдох. Я так с весом в 100 кг спокойно на 14 поверхностях залетала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка поделилась рабочим и простым лайфхаком, как не упасть на льду.