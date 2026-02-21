Київ скують морози, але за кілька днів буде потепління: коли місто прогріється
У місті також місцями прогнозують опади
У Києві ще кілька днів протримаються лютневі морози й після них у місто увірветься потепління. Протягом останніх днів місяця температура постійно коливатиметься.
Коли очікувати на теплу погоду та чи прийдуть морози найближчими днями знову, спрогнозували у "Sinoptik". Разом з потеплінням прогнозуються опади.
Якою буде остання декада лютого у столиці
Упродовж суботи-неділі, 21-22 лютого, місто підморозить до -12 вночі та прогріє до +2 градусів. Опадів не передбачається.
З понеділка по середу, 23-25 лютого, температурний фон значно зміниться. Повітря прогріється до +2 у денний час та +3 градусів у нічний. Однак у місті передбачаються опади — вранці та вдень понеділка та ввечері вівторка.
Пізніше, 26-27 лютого, показники знову опустяться до "мінусів". Вночі коливатимуться біля -5…-4 градусів, а вдень — 0…-1 градусів. Дощів чи снігу не буде.
Уже у суботу, 28 лютого, киянам можна очікувати на +4 вдень, хоча вночі ще спостерігатимуться морози до -3 градусів. 1 та 2 березня місто має прогрітись до +1 вночі та +9 градусів вдень.
