Кидав монетами у Симоненка і був під Києвом з окупантами. Де зараз одіозний ексрегіонал Ігор Марков

За одеситом закріпилися кримінальні прізвиська "Марадона" і "Челентано"

Колишній проросійський політик Ігор Марков з 2014 року перебуває у Росії та уникає переслідування з боку українських правоохоронних органів. Уродженець Одеси ще до політики фігурував у кримінальних справах.

Що потрібно знати:

Ігор Марков був українським депутатом від Партії регіонів з антиукраїнською позицією і скандальною репутацією

З 2014 року він ховається у Росії, а СБУ пред’явила йому підозри у колабораціонізмі і держзраді

Марков перетинав кордон через анексований Крим і з’являвся у сюжетах про російську "гуманітарну допомогу"

Марков народився 18 січня 1973 року в Одесі. Закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту, а згодом — Одеський державний економічний університет. З 1991 року працював у нафтовій сфері, пізніше – у будівництві. 2002 року очолив будівельну компанію "Слов’янський альянс".

Політичну кар’єру Марков розпочав у партії "Трудова Україна", пізніше вступив до ПСПУ Наталії Вітренко, від блоку якої було обрано до Одеської міської ради. У 2012-2013 роках був народним депутатом України VII скликання від Партії регіонів. Вже тоді мав антиукраїнську позицію, підтримував і фінансував проросійську партію "Родіна", що нині не діє, виступав за надання російській мові статусу другої державної.

Звинувачення у причетності Маркова до кримінальної діяльності з’явилися ще під час його підприємництва, задовго до подій Євромайдану. За ним закріпилися кримінальні прізвиська "Марадона" та "Челентано". Зокрема, йому приписували участь у побитті та рейдерстві в Одесі. Правоохоронні органи також підозрювали Маркова за участь у поширенні наркотиків у місцевих розважальних закладах.

У грудні 2012 року Марков влаштував бійку біля парламентської трибуни. Перед цим регіонал Олександр Єфремов виніс на голосування питання кандидатури спікера. Деякі депутати проголосували одразу за двох претендентів. Опозиція влаштувала галас, після чого рушила до парламентської трибуни, ним на заваді стали регіонали, у тому числі Марков.

22 жовтня 2013 року політика затримали в Одесі за підозрою у побитті учасників акції проти пам’ятника Катерині II у 2007 році. До Києва його доправили 23 жовтня, і Печерський суд помістив його під двомісячний арешт, продовжений пізніше до 13 лютого 2014 року. Після перемоги Євромайдану 22 лютого 2014 року Верховна Рада відновила його депутатський мандат, і 25 лютого Приморський суд Одеси звільнив його з-під варти. Незабаром він вирушив до Росії та отримав російський паспорт із серією 46 (Курська область).

Де зараз Ігор Марков

Колишній нардеп у РФ почав з’являтися у пропагандистських ток-шоу, у тому числі у Соловйова. Один із його візитів закінчився скандалом: Марков звинуватив комуніста-зрадника Петра Симоненка у зраді та кинув у нього монети.

У 2015 році Марков приєднався до "Комітету порятунку України", очолюваного Миколою Азаровим у Москві. Організація, яку прозвали "українським урядом у вигнанні", ставила собі завдання замінити "фашистське" керівництво країни на "патріотичне".

19 березня 2022 року на пропагандистському телеканалі "Звезда" вийшов сюжет "Зустрічають усім хутором: як ЗС РФ доставляють гумодопомогу до Київської області". У цей час частина області була окупована російськими військами, але в сюжеті їх показували як "героїв". Там і "засвітився" Марков. У травні 2023 року СБУ висунула зраднику підозру у колабораціонізмі.

За даними джерел, повідомляє розслідувальний проєкт Explainer, влітку 2022 року він кілька разів їздив до окупованого Херсона, перетинав кордон через Армянськ (анексований Крим) на автомобілі з номером А536ОМ. Марков ховається у Росії від українського правосуддя також за звинуваченнями у фінансуванні "ДНР/ЛНР".

У червні 2024 року було заочно повідомлено про підозру у держзраді дружині зрадника. "Телеграф" писав, що СБУ заарештувала нерухомість Інеси Маркової в Одесі на суму понад 250 млн грн.