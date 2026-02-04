Як легко почистити оселедець від кісток: простий лайфхак (відео)

Оселедець — улюблена риба багатьох українців, яку часто подають на святковий стіл, у салатах або просто з картоплею.

Але навіть досвідчені господині інколи стикаються з однією проблемою: як швидко та без зайвих зусиль очистити рибу від кісточок. Звичайний процес часто займає багато часу і вимагає акуратності, щоб не пошкодити ніжне м’ясо. Проте є простий лайфхак, який дозволяє зробити всю роботу буквально за кілька хвилин і значно полегшує підготовку оселедця до страв. Про нього розповіли на TikTok-сторінці "illia_gotue".

Як швидко очистити оселедець

Спершу потрібно зробити акуратний надріз навколо кістки і зрізати черевце, видаливши нутрощі. Потім за допомогою пальця обережно витягують хребет разом із кісточками — він легко виходить цілим, залишаючи філе чистим і готовим до подальшого приготування.

Цей спосіб не тільки економить час, але й допомагає зберегти цілісність риби, що особливо важливо для салатів або фірмових закусок. Для кращого результату рибу можна трохи охолодити перед чищенням — тоді м’ясо стає більш пружним і не розвалюється.

Такий лайфхак стане в пригоді всім, хто любить оселедець, але не хоче довго возитися з кістками. Навчившись цього трюку, ви зможете швидко підготувати рибу для будь-якої страви і навіть здивувати гостей ідеально чистим філе.