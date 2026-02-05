Хрумтіли дорослі та малі. Чому "Мажор" досі залишається найулюбленішим батончиком українців

Понад двадцять років батончики залишаються в топі улюблених солодощів українців

Запитайте будь-якого українця, які солодощі нагадують йому про нульові — і з великою ймовірністю почуєте назву "Мажор". Цей мультизерновий батончик від компанії АВК уже понад два десятиліття поєднує смак, енергію та зручність, залишаючись улюбленцем кількох поколінь.

"Телеграф" розповість про нього детальніше. Що робить "Мажор" таким особливим і чому він досі на піку популярності?

Від ідеї до лідера ринку

"Мажор" з'явився на в кінці 1990-х — у час, коли більшість кондитерських виробів були важкими шоколадними плитками чи традиційними цукерками. компанія "АВК" зробила ставку на інновацію: легкий, хрусткий батончик на основі злаків, який не танув у руках і ідеально підходив для швидкого перекусу.

Секретом успіху стала технологія екструзії — процес обробки зернових під високим тиском, що дозволяє отримати пористу, але водночас ситну структуру. Завдяки цьому батончик став справжнім джерелом природної енергії у компактному форматі.

Впізнавана обгортка "Мажрр"

Упаковка з роками модернізувалася, але впізнаваний смак залишався незмінним. А у 2021 році бренд пройшов масштабний ребрендинг: народилася сучасна лінійка MAJOR GRAIN — символ оновленої енергії й нового стилю життя для активних людей.

Що робить "Мажор" особливим?

До складу входять пшеничні, кукурудзяні та рисові крупи — натуральне джерело енергії без зайвих калорій. На відміну від більшості батончиків, "Мажор" не має шоколадного покриття. Це робить його зручним у споживанні — він не липне до рук і не тане навіть у спеку.

Вишневий "Мажор" всередині

Класична лінійка пропонує кілька популярних варіантів: вишня з легкою кислинкою, какао для любителів шоколаду, а також полуниця для прихильників м'яких смаків.

як виглядає "Мажор"

"Мажор" став одним із перших українських продуктів, що отримав знак якості "Добрий знак", пройшовши сертифікацію за європейськими стандартами. Завдяки відсутності шоколадного покриття цей батончик часто обирають батьки для дітей — як менш калорійну та "важку" альтернативу звичним солодощам.

Коли та з чим їсти?

Універсальність — ще одна сильна сторона "Мажора". Його можна поєднувати з чаєм або кавою як легкий десерт, додавати до молока чи йогурту для поживного сніданку, або просто тримати в сумці як енергетичний перекус на ходу. Компактний формат ідеально підходить для офісу, подорожей, занять спортом — будь-якої ситуації, коли потрібна швидка порція енергії без зайвих калорій.

Сучасний варіант "Мажор"

Більше ніж батончик

За двадцять з лишком років "Мажор" перетворився на справжній культурний феномен. Це не просто солодощі — це маленький символ українського дитинства, який зміг адаптуватися до сучасного ритму життя.

Пройшовши шлях від новинки 2000-х до енергетичної лінійки MAJOR GRAIN, бренд залишився вірним головним цінностям: легкості, доступності та смаку, який об'єднує покоління. І саме тому "Мажор" досі залишається на кухонних полицях мільйонів українських родин.

Раніше "Телеграф" розповідав про культові вафлі "Хрум". Цей смак дитинства безслідно зник з полиць магазинів, залишивши по собі ностальгічну тугу в серцях тисяч українців.