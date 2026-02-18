Втратите удачу та гроші. Що категорично не можна позичати та робити 18 лютого

Не ігноруйте 18 лютого основних традицій та заборон

У середу, 18 лютого, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Агапіта Сповідника, єпископа Синадського. За старим стилем це свято припадало на 3 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святитель Агапіт Сповідник, єпископ Сінадський IV-V століття, прославився стійкістю у вірі та захистом християнського вчення. Згідно з переказами, за свою праведність він отримав від Бога дар зцілювати людей і творити чудеса.

Що можна робити 18 лютого:

У цей день віряни звертаються з молитвами до святителя Агапіта Сповідника, просячи зцілення від хвороб та захисту від труднощів;

Сьогодні сприятливий день для щирого покаяння, примирення з близькими та прощення старих образ;

Цього дня важливо робити добрі справи, допомагати нужденним і підтримувати тих, хто опинився у скрутній ситуації;

Існує й особлива прикмета дня: треба надіти щось жовте, щоб залучити удачу та сонячну енергію;

Вірили, що чим щедріше 18 лютого пригостити інших вівсяним печивом, тим більше в дім прийде достатку, тепла та щастя.

Що можна і не можна робити 18 лютого

Що не можна робити 18 лютого:

Цього дня не варто виносити сміття — разом із ним можна "винести" щастя та добробут;

Не рекомендується сьогодні позичати сіль чи хліб, якщо не хочете, щоб рік видався неврожайним;

Великі купюри цього дня краще нікому не віддавати, бо з ними "піде" і стабільний достаток;

Не починайте нових справ та проєктів — вони можуть не дати очікуваного результату;

