Рус

Втратите удачу та гроші. Що категорично не можна позичати та робити 18 лютого

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Заборони та традиції на 18 лютого
Заборони та традиції на 18 лютого. Фото Колаж "Телеграфу"

Не ігноруйте 18 лютого основних традицій та заборон

У середу, 18 лютого, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Агапіта Сповідника, єпископа Синадського. За старим стилем це свято припадало на 3 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святитель Агапіт Сповідник, єпископ Сінадський IV-V століття, прославився стійкістю у вірі та захистом християнського вчення. Згідно з переказами, за свою праведність він отримав від Бога дар зцілювати людей і творити чудеса.

Що можна робити 18 лютого:

  • У цей день віряни звертаються з молитвами до святителя Агапіта Сповідника, просячи зцілення від хвороб та захисту від труднощів;
  • Сьогодні сприятливий день для щирого покаяння, примирення з близькими та прощення старих образ;
  • Цього дня важливо робити добрі справи, допомагати нужденним і підтримувати тих, хто опинився у скрутній ситуації;
  • Існує й особлива прикмета дня: треба надіти щось жовте, щоб залучити удачу та сонячну енергію;
  • Вірили, що чим щедріше 18 лютого пригостити інших вівсяним печивом, тим більше в дім прийде достатку, тепла та щастя.
Що можна і не можна робити 18 лютого
Що можна і не можна робити 18 лютого

Що не можна робити 18 лютого:

  • Цього дня не варто виносити сміття — разом із ним можна "винести" щастя та добробут;
  • Не рекомендується сьогодні позичати сіль чи хліб, якщо не хочете, щоб рік видався неврожайним;
  • Великі купюри цього дня краще нікому не віддавати, бо з ними "піде" і стабільний достаток;
  • Не починайте нових справ та проєктів — вони можуть не дати очікуваного результату;

"Телеграф" писав раніше, скільки вихідних та свят буде в українців у лютому. Дізнайтесь важливі дати.

Теги:
#Традиції #Заборони #Церковне свято #18 лютого