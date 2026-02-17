Мали їсти лише лікарі? Чому ковбаса називається "Лікарська"

Ідею цієї ковбаси СРСР вкрав у Сполучених Штатів

Від літніх людей часто можна почути ностальгічні спогади про радянську Докторську (Лікарську) ковбасу. В багатьох виникає питання, чому вона має таку назву.

Назва наводить на думку, що ковбасу робили іиключно для споживання лікарями, але це не так. Насправді назва пов'язана з тим, що рецептура цієї вареної ковбаси розроблялася для "поправки здоров'я громадян, підірваного громадянською війною та царатом (царським режимом, — ред.)". Тоді її ледь не буквально прописував лікар, звідти й назва.

Цікаво, що Лікарська ковбаса не є радянським винаходом. Насправді ідея потрапила до Радянського Союзу після візиту наркома харчової промисловості Анастаса Мікояна до США у 1936 році. Саме тоді відбулось масштабне запозичення СРСР технологій виробництва популярних продуктів.

Радянська Докторська ковбаса

У Союзі рецептуру переробили на свій лад. За задумом, Лікарська ковбаса мала бути на столах тих, хто лікується у санаторіях і лікарнях. Зокрема її було призначено для тих, хто пережив голод.

Сучасна Лікарська ковбаса

Фарш для ковбаси робили тільки з парного м'яса, він проходив подвійну рубку. У складі не було перцю, його замінили на мелений мускатний горіх або кардамон. Для надання привабливого кольору додавали сік буряка.

Які продукти йшли на виготовлення Лікарської ковбаси за ГОСТом (на 100 кг)

25 кг яловичини

70 кг напівжирної свинини

3 літри молока

2 літри яєць

2 кг солі та 200 г цукру

30 грамів кардамону

50 грамів аскорбінової кислоти (стабілізатор кольору)

