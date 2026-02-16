Болгари з цього могли б посміятися: чому перець називають "болгарським" в Україні

Батьківщиною перцю вважають Центральну та Південну Америку

Ще з радянських часів солодкий перець в Україні називають "болгарським". Цей овоч — один з найпопулярніших на наших столах і назва "болгарський перець" звучить дуже часто.

Проте мало хто задумується, чи дійсно солодкий перець має відношення до цієї країни. Було б логічно припустити, що цей овоч походить і Болгарії, але це не так. Батьківщиною перцю вважаються території Центральної та Південної Америки.

Назва "болгарський перець" пов'язана не з країною його походження, а з його подальшою історією. Значну частину солодкого перцю у 60-70 роки минулого століття на територію СРСР постачала саме Болгарія.

Болгарський перець

Болгарські агрономи вивели сорти перцю з товстими стінками та солодкуватим смаком. Саме з тих часів солодкий м’ясистий перець почали називати "болгарським".

Крім того, вважається що саме болгарські селекціонери відіграли головну роль у популяризації кольорових сортів перцю — жовтого, помаранчевого та червоного. І хоча зараз цей овоч вирощують в Україні та імпортують з різних країн, назва "болгарський перець" закріпилася за солодким перцем.

