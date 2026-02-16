Початок Масляного тижня і поминання святих. Що не можна робити 16 лютого, щоб завжди бути у достатку

Розповідаємо, що треба уникати у свято, якщо не хочете втратити добробут

У понеділок, 16 лютого, православні віряни та греко-католики згадують святих Памфіла та одинадцять мучеників. Крім того, починається Масляний тиждень.

Цього дня вшановують християн, які прийняли страждання за віру під час гонінь при імператорі Діоклетіані у 308 році. Серед них особливе місце посідає Памфіл — пресвітер Кесарії Палестинської, який прославився своєю освіченістю та благочестям. Він створив велику бібліотеку, переписував і пояснював Святе Письмо.

Разом із ним мученицьку кончину прийняли ще одинадцять християн. Їх довго піддавали тортурам, вимагаючи зректися Христа і принести жертви язичницьким богам, але вони залишилися непохитними. Після важких катувань їх стратили. Цей день є нагадуванням про твердість віри і вірність Богу.

Масляна 2026

У 2026 році Масляна триває з 16 по 22 лютого. Оскільки цей тиждень (Сирна седмиця) є підготовчим до Великого посту, існують чіткі правила харчування. Раціон повинен складатися з продуктів, які допомагають поступово відмовитися від важкої їжі:

Млинці та вареники . Головні символи свята. В Україні традиційно віддають перевагу вареникам із сиром.

. Головні символи свята. В Україні традиційно віддають перевагу вареникам із сиром. Молочні продукти . Сметана, сир, масло, молоко, кефір, ряжанка.

. Сметана, сир, масло, молоко, кефір, ряжанка. Риба та морепродукти . Будь-які види риби у запеченому, вареному чи солоному вигляді.

. Будь-які види риби у запеченому, вареному чи солоному вигляді. Яйця . Як самостійне блюдо або як інгредієнт для випікання.

. Як самостійне блюдо або як інгредієнт для випікання. Овочі, фрукти, горіхи та мед. Дозволено без обмежень.

Головне обмеження стосується м’яса, тому заборонено вживати свинину, яловичину, птицю (курку, індичку), ковбаси, сало . Церква також рекомендує обмежувати вживання алкоголю, хоча народні традиції іноді допускають помірну кількість вина.

Що не можна робити 16 лютого

Брати або давати у борг. Будь-які фінансові операції із боргами цього дня "вимивають" гроші з дому на весь рік.

Будь-які фінансові операції із боргами цього дня "вимивають" гроші з дому на весь рік. Підіймати монети чи речі із землі. Знайдені гроші принесуть лише фінансові труднощі та невдачі.

Носити чорний одяг . Це може накликати неприємності та горе в сім’ю.

. Це може накликати неприємності та горе в сім’ю. Займатися рукоділлям . Вузли та нитки 16 лютого можуть "заплутати долю" та перекрити шлях до добробуту.

. Вузли та нитки 16 лютого можуть "заплутати долю" та перекрити шлях до добробуту. Конфліктувати та сваритися. Сварки з близькими можуть призвести до того, що весь рік пройде у чварах.

У кого іменини 16 лютого

Сьогодні іменини святкують Данило, Єремія, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан.

Нагадаємо, що Масляна завжди переходить у суворий християнський піст. Раніше ми писали, що не можна робити у Великий піст 2026 року.