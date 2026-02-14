Втомилися від відключень? Куди поїхати з Києва на вікенд не за всі гроші світу

Необов’язково їхати до моря або за кордон, щоб перепочити

Життя у Києві з постійними відключеннями світла та тепла виснажує. "Телеграф" зібрав непопулярні локації недалеко від столиці, де можна відпочити та перезавантажитись.

Три міста для тихих вихідних

Переяслав — один із найменш туристичних, але найбільш насичених історією напрямків поблизу Києва. Це фактично місто-музей просто неба: тут понад 20 музеїв — від музею народної архітектури та побуту до музею хліба й гончарства. Старі хати, дерев’яні церкви, млини й вузькі вулиці створюють відчуття подорожі в інший час.

Фото Переяслава взимку

Як дістатися : автобусом із Дарниці (близько 2 годин) або авто — приблизно 115 км.

: автобусом із Дарниці (близько 2 годин) або авто — приблизно 115 км. Бюджет: житло від 1000-1200 грн за ніч, обід у кафе — 200-300 грн.

Канів — це високі схили над Дніпром і Тарасова гора з могилою Шевченка, звідки відкривається широкий вид на Дніпро. Поруч — Канівський природний заповідник із лісами та схилами, де можна просто ходити годинами без зайвої метушні.

Сходи на Тарасову гору у Каневі

Як дістатися : автобусом із Центрального автовокзалу (приблизно 2,5 години) або авто — 120-140 км.

: автобусом із Центрального автовокзалу (приблизно 2,5 години) або авто — 120-140 км. Бюджет: проживання від 1200 грн за ніч.

Біла Церква, головна причина їхати сюди — дендропарк "Олександрія", один із найстаріших і найкрасивіших в Україні. Великі ставки, старі дерева, містки й алеї створені для повільних прогулянок без поспіху.

Як дістатися : автобусом із Видубичів або електричкою — близько 1,5 години.

: автобусом із Видубичів або електричкою — близько 1,5 години. Бюджет: вхід у парк — близько 50 грн, загальні витрати — 200-400 грн на людину без урахування проживання.

Вітачів — пагорби над Дніпром

За 56 км від Києва є місце, куди рідко доїжджають туристи. Витачів — одне з найстаріших поселень області, розташоване на високих схилах із панорамою на Дніпро. Тут немає розвиненої інфраструктури чи сувенірних крамниць — лише простір, вітер і краєвид, який тягнеться до самого горизонту.

Вітачев у Київській області

На пагорбах збереглися залишки давньоруського городища, дерев’яний вітряк, капличка та камені з символами. Це місце більше про тишу, ніж про "пам’ятки". Сюди їдуть гуляти, дивитися на річку зверху і просто побути без людей навколо. Взимку схили над Дніпром особливо атмосферні, але варто врахувати вітер і взяти теплий одяг.

Як дістатися: автобусом від Видубичів або авто — близько 56 км, менше години в дорозі.

"Українське село" у Бузовій — альтернатива Пироговому

Про музей у Пирогові знають усі, а про етнографічний комплекс у Бузовій — значно менше людей. І саме в цьому його перевага: тут спокійніше, немає значного туристичного ажіотажу, але не менш атмосферно. Крім того, на свята там влаштовують народні гуляння та забавки.

Комплекс — це музей просто неба з автентичними хатами ХІХ століття з різних регіонів України. На території є дерев’яний діючий храм, гончарня, маслоробня та кузня. Поруч — невеликий зоопарк і страусина ферма, де можна побачити павичів, овець, віслюків і кроликів.

На території працює ресторан української кухні, є альтанки з мангалами, готель зі стандартними номерами та етно-хати для ночівлі. У вихідні проводять майстер-класи та дитячі квести.

Як дістатися: на авто у напрямку Житомирської траси дорога займає близько години з Києва.

